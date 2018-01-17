Из Мексики не смогли вылететь около 500 российских туристов
17 января 2018 21:20
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«Номер чартерного рейса — FV5882 авиакомпании «Россия», пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа», — рассказала почетный консул.
По ее словам, пассажиры обратились за помощью в консульство и посольство России.
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс FV5882 должен был совершить посадку в 5:40 мск 17 января, однако по состоянию на 8:30 он еще не вылетел из Канкуна. Марка самолета — Boeing 747-400. По информации на сайте авиакомпании «Россия», вместимость воздушных судов этого типа составляет до 522 пассажиров.
Одна из пассажирок этого рейса рассказала в своем Instargam, что ей пришлось провести в самолете семь часов. После этого пассажиров с багажом уже ночью вывели из самолета, однако гостиницу на момент написания поста не предоставили. Вылет, по ее словам, пообещали на следующий день.
Позже официальный представитель авиакомпании «Россия» рассказал РБК, что у перевозчика нет задолженности перед аэропортом Канкуна. «Изначально чартерный рейс FV5882 должен был вылететь на самолете Boeing-747 по расписанию в 18:10 московского времени 16 января. Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании «Россия» должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера», — рассказал он.
Депортированных ждали четыре часа, сообщили в «России». «С 22:15 до 0:25 московского времени самолет ожидал разрешения на вылет, которое мексиканские авиационные власти не предоставили. В соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов, у экипажа закончилось рабочее время, вылет рейса был перенесен на 17 января», — добавил представитель авиакомпании.
Разрешение на вылет авиакомпания получит после того, как у авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 мск 17 января. «На данный момент расселением пассажиров занимаются представители сторонней туристической компании», — резюмировал представитель «России».
Туристка из России Ева Авеева рассказала РБК, что семья армян просила политического убежища. «Началось все с семьи армян из четырех человек, которые просили убежища в Америке, за что их депортировали из Мексики. После десятичасового ожидания вылета семью вывели из самолета. После этого местные власти запретили вылет. Стали говорить о задолженности авиакомпании «Россия». Еще четыре часа ожидания на улице под охраной и никакой информации. Российское консульство пока хранит молчание, когда мы сможем оказаться в России», — рассказала она.
РБК направил запросы в посольства Армении в Москве и Мехико, а также в пресс-службу МИД Армении.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала РБК, что авиакомпания занимается размещением пассажиров. «Долгов нет. Проблема техническая. Конкретные причины задержки назовет авиакомпания. Сейчас «Россия» занимается решением проблемы с размещением туристов в отелях. Вылет задерживается больше чем на 6–7 часов — там ночь и не работают службы, которые могут дать разрешение на вылет», — сказала она.
На вопрос, планирует ли авиакомпания судиться с властями Мексики, представитель «России» ответил: «Сейчас главное — доставить пассажиров в Москву».
Посольство России в Мексике занимается «вопросом урегулирования ситуации» с пассажирами, которых сняли с рейса авиакомпании «Россия» более десяти часов назад. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МИД России.
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