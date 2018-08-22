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Иванов об "упавшей в море" ракете: Число фейкньюсов превышает пределы разумного

22 августа 2018 23:32
366
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал сообщение американского канала о якобы неудачном испытании российской ракеты с ядерной установкой, передает life.ru.

— Сейчас количество фейкньюсов превышает все разумные пределы, — сказал Иванов.

Ранее американский канал CNBC сообщил, что российская ракета с ядерным двигателем якобы упала в Баренцево море во время испытаний в прошлом году. 
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Комментарии



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