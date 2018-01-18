Иван Пивкин провел встречу с жителями Самары по вопросу организации движения на Московском шоссе

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В актовом зале собралось более 50 жителей Самары, в том числе представители общественных организаций, общественных советов. Также в совещании приняли участие представители департамента общественной безопасности, ГИБДД, Самарской Губернской думы, государственной экспертизы, члены Общественного совета министерства транспорта, руководители подрядных организаций, руководство ТТУ.«Это не единственная встреча. Губернатор дал поручение, так как многие не смогли прийти в рабочий день, провести встречу в выходной и охватить те вопросы, которые сегодня не будут охвачены. Возможно, для решения конкретной задачи мы будем собираться непосредственно на объекте», - подчеркнул в своем выступлении. Также министр прокомментировал критику проекта, по которому строилось Московское шоссе – это узкие съезды с колец, отсутствие переходно-скоростных полос при съезде с дублеров на основной створ в районе рамп тоннелей, расположение разделительных полос в районе перекрестков. «Есть нормы и правила проектирования, все запроектировано по ГОСТу, в соответствии с действующими строительными нормами. Схема организации дорожного движения была разработана в соответствии с рекомендациями ГИБДД», - пояснил министр.На вопросы по организации дорожного движения на Московском шоссе отвечал собравшимся заместитель начальника отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Самарской области. Также он прокомментировал вопросы запуска на Московском шоссе Автоматизированной системы управления дорожным движением. «Система может работать только при целом комплексе факторов, которые будут этому способствовать. Первый фактор – это соблюдение участниками дорожного движения правил дорожного движения. Если бы 90% водителей соблюдали ПДД, ситуация на дорогах значительно улучшилась», - подчеркнул он.Встреча продолжалась более трех часов. Каждому участнику совещания была дана возможность высказать свои предложения и задать вопросы. Все озвученные предложения были приняты во внимание. Вопросы, которые требовали более детальной проработки, по поручению министра были приняты в работу ответственными специалистами. Прозвучало большое количество вопросов и предложений по схеме организации дорожного движения на Московском шоссе, в том числе на кольцевых развязках, перекрестках, дорогах-дублерах, а также съездах с шоссе.В ходе встречи на вопросы граждан отвечали представители подрядных организаций и специалисты дорожной отрасли. По ряду вопросов были поставлены конкретные сроки выполнения. Так, по словам Ивана Пивкина, освещение на Московском шоссе появится до 10 февраля, а пробный запуск троллейбусов будет осуществлен через проспект Кирова 22 января.По ряду вопросов после детальной проработки решение будет сформировано позже с доведением информации до заявителя. Например, учтено замечание участника совещанияоб отсутствии выделенных велодорожек – весной при нанесении разметки на велодорожках появятся соответствующие знаки, также дано поручение добавить в существующую схему дорожного движения на Московском шоссе дополнительные дорожные знаки для информирования автомобилистов.В заключении проведенной встречи министр, отметил что, в дальнейшей работе будет учитываться мнения жителей региона, сообщает пресс-служба облправительства.