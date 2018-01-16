Иван Пивкин обсудит с жителями региона организацию дорожного движения на Московском шоссе

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По поручению врио губернатора Самарской областив четверг, 18 января в 11.00 состоится встреча врио министратранспорта и автомобильных дорог Самарской областис общественностью по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на Московском шоссе от пересечения с пр. Кирова до АЗС 115 «Роснефть» г.о. Самара.Встреча пройдет в здании министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (ул. Скляренко, 20).В мероприятии примут участие инициативные граждане, представители ГИБДД, департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, ТТУ, подрядных организаций.Приглашаются все желающие - с конкретными замечаниями и предложениями. Для организации прохода в здание министерства транспортаСамарской области необходимо прислать свои контактные данные (ФИО, номер телефона) на электронную почту mintrans@samregion.ru, сообщает пресс-служба облправительства.