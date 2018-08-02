Итоги стратегической сессии «Кадровая стратегия – достояние региона»
2 августа 2018 14:44
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После состоявшегося утром пленарного заседания, в работе которого принимали участие глава региона Дмитрий Азаров, президент московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, проректор РАНХиГС при президенте РФ Дмитрий Буташин, руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор, управляющий партнер ЗАО «ЭКОПСИ консалтинг» Марк Розин, сессия продолжила работу в трех секциях.
На площадке #каДросферА была представлена единая информационная система кадрового потенциала Самарской области «Кадросфера». Это информационная платформа, которая объединяет действующие резервы Самарской области. Она предлагает рейтинг участников с динамической оценкой их активности, формирование траекторий их профессионального развития, единую систему оценки компетенций Система позволяет работать с кадровым потенциалом и органов власти, и бизнес-сообщества. Потенциальный работодатель может видеть полный расклад лучших молодых кадров региона с разбивкой по любым нужным критериям. Это огромный шаг для повышения инвестиционной привлекательности Самарской области, ведь если инвестору можно предложить не только «прописку», но и решение кадровых вопросов – это серьезное конкурентное преимущество.
С другой стороны, «Кадросфера» станет и площадкой для развития самих соискателей. Она обеспечит возможности их «горизонтальной» коммуникации, обмена опытом, запуска проектов, формирования собственных команд. Платформа дает возможность оперативного формирования качественной команды для проектной деятельности любого профиля, в том числе междисциплинарного.
Сейчас платформа представлена информационно-технологическим сайтом, адаптированным для мобильных устройств, доступным по адресам: kadrosfera.ru и кадросфера.рф.
Уникальность системы «Кадросфера» в том, что это автономно развивающийся, адаптивный, гибкий к изменениям среды и потребностям участников проект. Он позволит перевести на качественно новый уровень всю работу по развитию кадрового потенциала Самарской области.
Уже сейчас в этой системе каждый желающий может выбрать интересующий его проект и присоединиться к нему в качестве участника проектной команды или эксперта.
Запуск единой информационной платформы «Кадросфера» состоялся во время стратегической сессии, и за это время на ней зарегистрировались более 100 человек.
В рамках работы секции был проведен дайджест с финалистами Всероссийского управленческого конкурса «ЛИДЕРЫ РОССИИ» из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Севастополя, Симферополя, а также состоялась деловая игра «Самарская область – место силы», основанная на новом методе проектной деятельности CRIZE. По результатам деловой игры участниками был сформирован портфель из 5 проектов. И эти проекты первыми были загружены в единую информационную систему «Кадросфера». Кураторами проектов стали финалисты конкурса «Лидеры России», принимавшие участие в работе площадки. В дополнение был организован квест #каДросферА, который помогал участникам стратегической сессии зарегистрироваться в системе «Кадросфера» и освещал основной функционал платформы.
Площадка 3К: «Кадровая корпоративная культура» собрала представителей всей целевой аудитории мероприятия: гражданские и муниципальные служащие, резерв управленческих кадров Самарской области, преподаватели вузов Самарский области, руководители организаций и предприятий, занимающихся вопросами кадровой политики, студенты вузов Самарской области, выпускники Президентской программы.
Первую тему «Перспективное развитие и подготовка инженерных специальностей. Опыт ПАО «АВТОВАЗА» осветил Дмитрий Михаленко, вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ». В рамках обсуждения был затронуты вопросы подготовки квалифицированных кадров, осуществления целевого приема, организации наставничества и стажировок на предприятии, а также какие профессии на нем сейчас востребованы.
О том, как развивать корпоративное лидерство рассказала Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» в своем мастер-классе. Она поделилась опытом формирования корпоративной культуры ПАО «Сбербанк», а также рассказала об основных принципах и ценностям компании. По ее мнению лучший руководитель это то, кто становится для своих сотрудников руководителем-наставником. В продолжение диалога Юлия Бунтова – HR-директор Поволжского Банка ПАО «Сбербанк» — рассказала участникам на примере ПАО «Сбербанк» как управлять человеческим капиталом.
Вторая часть, посвященную трансформации корпоративной культуры в государственном управлении, открыл Алексей Шипов, директор Центра управления изменениями Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Его выступление было посвящено изменениям, которые станут прорывными для госуправления.
Практикой формирования корпоративной культуры, но только уже в пределах города, был посвящен доклад Кристины Богомазовой по теме «Траектория роста». Она поделилась опытом по формированию кадрового резерва на муниципальном уровне.
Новым профессиям была посвящена площадка «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего», которая включала в себя три секции: «Форсайт трудового рынка»; «Hard, soft или digital skills: какие навыки будут востребованы?»; «Трансформация профессий в условиях цифровой экономики и инноваций».
Секции проводились в формате живого диалога с аудиторией: представителями бизнес-сообщества, рекрутинговых агентств и кадровых служб, молодых специалистов. Всем желающим предоставлялась возможность задать вопрос спикеру.
Результатом работы секций стало определение вектора развития рынка труда на перспективу, набора ключевых профессиональных навыков и компетенций конкурентоспособного представителя современного рынка труда, будущее профессий в IT-сфере.
Всего в работе тематических секций приняло участие свыше 400 человек.
По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона Самарской области.
Руководитель АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров высоко оценил уровень идей и активность участников сессии: «У меня и раньше не было сомнений в потенциале Самарской области, но после сегодняшнего дня, видя подход Дмитрия Азарова, отношение молодежи, не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям».
Одним из итогов стратегической сессии «Кадровая стратегия — достояние региона» стало подписание соглашения между Самарской областью и московской школой управления «Сколково». Стороны планируют реализовывать совместные образовательные, научные, международные проекты, улучшать стандарты качества государственного управления и услуг в регионе, проводить научные исследования по актуальным проблемам.
Также было подписано соглашение между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Оно направлено, в частности, на повышение эффективности стратегического управления в Самарской области, оптимизацию работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, снижение расходов в государственном управлении.
Кроме того, в этот день из рук главы региона получили награды победители конкурса «Наставник-2018». Это мастера предприятий, на которых реализуется дуальная система образования, — РКЦ «Прогресс», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Кузнецов», передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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После участия в сессии, которая показала и подход руководства, и заинтересованность самих граждан в повышении качества жизни в регионе, у него нет совершенно... Социум
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