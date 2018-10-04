История страны в газетных публикациях: В СОУНБ открылась выставка изданий к 100-летию ВЛКСМ «Это наша с тобой биография»
4 октября 2018 15:18
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Газетные подшивки с 1925 года «Комсомольской правды», «Средневолжского комсомольца», переименованной потом в «Волжский комсомолец», «Голоса молодежи», «Известий», журналы «Юный коммунист», «Юный пролетарий», книги и брошюры рассказывают историю комсомола и страны. Организаторы постарались максимально погрузить в советскую эпоху, поэтому помимо библиотечных подшивок изданий на выставке представлены комсомольские билеты, значки, открытки, плакаты тех лет.
Открывая выставку, главный библиотекарь отдела основного книгохранения Александр Владимирович Горшенин немного рассказал историю комсомольской организации в Самаре. Заместитель директора по корпоративным связям СОУНБ Марина Анатольевна Невзорова, в своем приветственном слове отметила, что работникам библиотек везет, любое событие, происходившее в городе, стране обязательно найдет свое документальное свидетельство в библиотеке, поэтому открывать для себя историю родного города и края можно с помощью информационных ресурсов учреждения. Ольга Александровна Рокутова, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук медицинского университета РЕАВИЗ как исследователь темы молодежных движений, автор монографии о военном и послевоенном детстве рассказала предысторию молодежных организаций в дореволюционной России. Это студенческие землячества, религиозные организации, организации физического воспитания, однако в то время государство не смогло увидеть в молодежных сообществах потенциала. ВЛКСМ – уникальное объединение по своей разноплановости и масштабности, в 1977 году в комсомоле было 36 миллионов молодых людей. Опыт подобных организаций не удалось больше повторить ни одному другому политическому строю.
Далее Владимир Николаевич Карлов, ветеран комсомольской организации, 1 секретарь Куйбышевского Городского Комитета ВЛКСМ с 1984-1989, поблагодарил организаторов выставки за то, что первыми в области начали разговор об этой исторической дате. Член ВЛКСМ 1970-х годов, заведующий сектором библиотеки Самарского государственного экономического университета Ольга Петровна Каданцева поделилась своими личными воспоминаниями о комсомольском времени – стройотрядах, собраниях, волнении при вступлении в комсомол. Александр Сергеевич Сорокин, заместитель председателя общественного молодежного парламента Самарской Губернской Думы, Первый секретарь Самарского городского комитета Ленинского коммунистического союза молодежи РФ сказал, что для него комсомол - это не прошлое, а настоящее, так как организация стоит на защите социального равенства и справедливости.
В завершении открытия А.В. Горшенин провел экскурсию по выставке. Наглядно продемонстрировав, как читая старые газетные подшивки, можно вспоминать или узнавать историю своей страны. Например, в газете «Голос молодежи» в рубрике «За новый быт» читаем дискуссию на тему, почему комсомолкам не надо пудриться. Автор рассуждает на тему внешней красоты и внутреннего убожества. Или в «Известиях Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов» отчет с 3 Всероссийского съезда комсомола, где прозвучали слова В.И.Ленина, которые сегодня знают не только комсомольцы – «учиться, учиться и учиться». В газете можно прочитать полную версию этой знаменитой речи и понять исторический контекст того периода.
В «Комсомольской правде» военного времени привлекает внимание очерк «Большое сердце» о ставшей потом широко известной героине своих лет - Зое Туснолобовой. Юная девушка, в свои двадцать с небольшим, вынесла с поля боя более 120 солдат. Сама Зоя чудом осталась жива, перенесла большое количество операций, но в итоге лишилась и ног и рук. В материале рассказывается, как Зоя после полученных увечий переживала не о своей будущей жизни, а о том, что теперь не сможет быть нужной окружающим. Находясь в госпитале, поддерживала всех – ее спокойный голос действовал на больных ободряюще. Как мы потом знаем из истории, девушка смогла воплотить свою мечту, работала диктором на радио, вышла замуж и родила двоих детей. Всю жизнь была для окружающих образцом мужества и настоящим примером.
«Читая старые газеты, мы лучше понимаем исторические события», - уверен Александр Владимирович Горшенин.
Еще больше самых разных исторических фактов на экскурсиях по комплексной выставке изданий «Это наша с тобой биография». Выставка расположена в газетном зале отдела основного книгохранения (3-й этаж, рядом с сектором периодических изданий) и продлится до 31 октября. Для групп от 10 человек проводятся экскурсии. Вход свободный, передает пресс-служба Минкультуры СО.
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