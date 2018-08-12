Историк назвал Россию "младшим братом Украины"

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— Младший брат, конечно, Россия, вне всяких сомнений... Из этого ядра, а ядро представляло собой Киев, Чернигов, Переславль, Среднее Поднепровье, постепенно шло расширение, люди уходили, — заявил Мироненко в эфире телеканала "112 Украина".По его мнению, россияне происходят от украинцев, а весь "интеллектуальный приток в Россию издавна осуществлялся через Украину". В качестве аргумента он приводит точку зрения историка Василия Ключевского, который говорил, что Россия — страна, которая "колонизируется".При этом Мироненко не стал отрицать, что на его взгляд на роль Украины в истории повлияло его происхождение.