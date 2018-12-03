Историк моды Александр Васильев рассказал, что надеть на Новый год
3 декабря 2018 20:43
139
— Я могу рассказать о том, как справлять Новый год. Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х, — приводит его слова РИА "Новости".
Васильев уточнил, что, в частности, это платья с подкладными плечами, заниженные талии, из люрексового трикотажа, из блёсток, из бисера и стекляруса.
По его словам, главные цвета, в которых нужно встречать Новый год, — золото, серебро, тёмно-синий, тёмно-фиолетовый, бордо и изумруд.
Самая модная причёска, как добавил историк моды, — волосы, поднятые наверх — "пальма". В качестве аксессуаров Васильев рекомендует использовать крупные украшения из пластмассы и блестящие сумочки-клатчи.
Главным трендом среди обуви — сапоги-"казаки" с широким раструбом в стилистике конца 1980-х.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 декабря 2018 22:12
Губернатор отметил, что абсолютное большинство жителей региона, и конечно, работников ракетно-космической отрасли, гордятся профессиональными достижениями... Социум
117
3 декабря 2018 21:02
Рассказываем, почему за этим запуском наблюдали во всём мире и чем займутся космонавты на станции. Социум
119
3 декабря 2018 20:43
"Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле диско, конец 1980-х." Социум
128
Здравоохранение
3 декабря 2018 15:45
Основные проблемы сызранской медицины обозначила в своем выступлении заместитель министра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
181
3 декабря 2018 10:32
По словам специалистов, наиболее подвержены опасности при нахождении на холоде дети, женщины и люди старше 75 лет. Здравоохранение
323
30 ноября 2018 14:29
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в... Здравоохранение
413
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
26
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
92
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
146
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2158
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
243
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
287
Образование
3 декабря 2018 18:55
У вуза есть шанс вернуть право выдавать диплом гособразца в 2019 году. Образование
142
3 декабря 2018 09:50
Акция посвящена Дню информатики в России. Образование
212
1 декабря 2018 13:20
Сегодня на школьном хакатоне будет много лекций и воркшопов. Образование
474
Культура
3 декабря 2018 16:39
Артем Устинов – молодой режиссер, учился в Самарском государственном институте культуры (курс В.В. Петрова), закончил Российский институт театрального... Культура
198
2 декабря 2018 22:27
Спектакль «Необыкновенные приключения Оливера Твиста» поставлен силами Детской центральной хоровой школы с привлечением артистов театра «Камерная... Культура
313
29 ноября 2018 18:51
Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города. Культура
86
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
353
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
636
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1724
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
344
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
667
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
590
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1028
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1122
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1061
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
954
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
898
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1308
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1698
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1732
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2915
Мероприятия