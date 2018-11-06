Исторический парк «Россия – моя история» отметил первый День рождения

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Во вторник, 6 ноября, в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к годовщине экспозиции. Поздравить сотрудников и гостей учреждения приехала глава Самары, врио министра культуры Самарской области, представители общественных и религиозных организаций, а также Почетные граждане.«В памяти еще жив этап строительства музея, процесс его подготовки к открытию, и вот уже год прошел с момента открытия парка. За этот небольшой период времени у музея сложились партнерские отношения с Администрацией города: его не просто регулярно посещают школьники в рамках процесса обучения, здесь проходят курсы подготовки учителей истории, проводятся уроки мужества и такие знаковые мероприятия, как фестиваль документальных фильмов «Соль земли», - сказала Елена Лапушкина. – В первый день рождения я хочу пожелать музею дальнейшего развития и реализации новых проектов, которые мы обязательно воплотим совместными усилиями».Исторические парки «Россия – Моя история» - самый масштабный экспозиционный комплекс в стране, реализуемый по инициативе Президента Россиии Патриаршего Совета по культуре. География площадок простирается от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга и насчитывает 19 городов.В день рождения парка на его территории была организована работа интерактивных площадок, проведены мастер-классы по народным танцам, игре на музыкальных инструментах и реконструкция исторических событий. Также в честь годовщины музей сделал подарок своему юбилейному, 150-тысячному посетителю - сертификат на экскурсию в сопровождении робота-экскурсовода и торт с логотипом музея.