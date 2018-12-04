Исторический парк «Россия – Моя история» проведет для воспитанников школы-интерната № 17 программу «Этнография Самарской области»

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Гостям будет представлена интерактивная этнографическая карта Самарского региона, «заселенная» арт-объектами – куклами в национальных костюмах. Объемные глиняные фигуры внациональных костюмах изготовила известный самарский мастер глиняной игрушки Лора Городецкая. Куклы созданы таким образом, чтобы люди с ограниченными возможностями зрения могли путем тактильного контакта создать свое представление об особенностях костюма у каждого этноса, населяющего нашу губернию.Самарская область богата историческим, культурным и этнографическим наследием, здесь живут представители 157 национальностей: русские, мордва, белорусы, чуваши, казахи, азербайджанцы, армяне и т.д. Всю красоту и нюансы каждой отдельной культуры можно представить, как на ладошке.Вне всякого сомнения, что посетители Исторического парка получат огромное удовольствие, окунувшись в эту уникальную атмосферу.Сохранение наследия и памяти народной - главные основы, на которых держится Россия. Поэтому, беречь наше культурное наследие просто необходимо!Также гости смогут посетить экскурсию «Салют Победы» в экспозиции XX-XXI век и узнать, в том числе, о жизни города Куйбышева в годы Великой Отечественной Войны, передает пресс-служба Музея.Фото: соцсети