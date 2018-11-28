Исторические парки «Россия – Моя история» вошли в тройку лидеров медиарейтинга музеев страны!

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В Москве завершился Второй Межрегиональный форум «История России. Творческий проект. 2.0», который собрал в ЦВЗ «Манеж» музейщиков, экскурсоводов, пиарщиков со всей страны. В рамках деловой программы форума, Высокопреосвященнейший Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский подвел краткие итоги работы региональных Исторических парков. Он отметил значимость проекта, возросший интерес к изучению истории среди молодежи. Информационное сопровождение деятельности также осуществляется на высоком уровне, об этом говорят результаты исследования компании «Медиалогия».По итогам медиарейтинга российских музеев Исторические парки «Россия – Моя история» вошли в тройку лидеров, уступив лишь Государственному Эрмитажу и Третьяковской галерее! Это часть успеха и регионального филиала Исторического парка «Россия – Моя история» в Самарской области. Напомним, современный мультимедийный комплекс открылся в ноябре 2017 года. И на сегодня это один из 19-ти Исторических парков от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга.За год Исторический парк в Самаре посетили 150 тысяч человек, в России – свыше 6 миллионов человек.Помимо общероссийского контента в парке представлена история Самарского края: от первых поселений и города-крепости до наших дней, история народов-соседей. Взгляд на прошлое спомощью технологий будущего – первый в Самаре робот экскурсовод Роби МИПС ведет экскурсии. Хотите узнать больше? Включайтесь с Историю с мультимедийным парком Самары, передает пресс-служба облправительства.