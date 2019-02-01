Исторические парки «Россия – Моя история» - в пятерке самых популярных музеев страны

98

Проект «Россия – Моя история» вошел в топ медиарейтинга российских музеев. Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного комплекса. По итогам исследований за 2018 год компания «Медиалогия» составила рейтинг, согласно которому четвертую позицию занимают Исторические парки «Россия – Моя история», уступая лишь Государственному Эрмитажу, Третьяковской галерее и Пушкинскому музею.Интерактивный образовательный проект обошел Русский музей, Музей Победы, Музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный Исторический музей, Исаакиевский собор и Музей-заповедник «Царицыно».Отметим, что в основу рейтинга легла база СМИ системы «Медиалогия», которая включает около 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, блоги.Сегодня в стране – от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга открыты 19 Исторических парков. Это уникальная «живая история», с которойпо-настоящему интересно. Голографические инсталляции, панорамные стены, сенсорные экраны. Проекционный купол, интерактивные карты, 3D реконструкции исторических сражений.В Самарской области мультимедийный парк «Россия – Моя история» открыт в ноябре 2017 года, его посетили свыше 200 тысяч человек.История – это не только экскурсии, но и встречи, кинопоказы, выставки. Так, сегодня в Историческом парке «Россия – Моя история» демонстрируется коллекция самарских денежных знаков времен КОМУЧа, а в фойе открыта региональная выставка Самарского отделения Союза художников России «Предчувствие весны», передает пресс-служба мультимедийного парка "Россия - Моя история" в Самаре.Фото: соцсети