Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области назначен Сергей Черепанов
4 сентября 2018 17:49
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Черепанов сменил на этом посту Ивана Ефанова. Он возглавлял ведомство с июня по август 2018 года. Черепанов с 2010 до конца 2017 года возглавлял департамент управления имуществом Самары.
Фото: соцсети
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