Исполняется год со дня запуска малого космического аппарата назначения «Аист-2Д», изготовленного в Самаре

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28 апреля 2017 г. исполняется год со дня запуска малого космического аппарата научного и социального назначения «Аист-2Д» с космодрома «Восточный».МКА «Аист-2Д» был запущен и выведен на целевую орбиту в ходе первой пусковой кампании с космодрома «Восточный» 28 апреля 2016 г. Самарский спутник был выведен ракетой-носителем «Союз-2-1а» разработки и производства РКЦ «Прогресс». 11 мая 2016 г. было проведено включение целевой аппаратуры «Аврора» и получены первые снимки земной поверхности. 20 апреля 2017 г. космический комплекс «Аист-2Д» был введен в штатную эксплуатацию.В ходе летных испытаний КК «Аист-2Д» подтверждена работоспособность космического комплекса и его составных частей на всех этапах работы.На 27 апреля 2017 года целевой аппаратурой КА «Аист-2Д» отснято более 14 млн. км2 земной поверхности, из них территории РФ более 4 млн. км 2.Получаемая информация уже сегодня находит практическое применение при решении ряда задач государственных федеральных и региональных потребителей (например, МЧС России, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и др.). К информации также проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры.Научная аппаратура, установленная на борт МКА «Аист-2Д», работает в штатном режиме. Планирование работы научной аппаратуры осуществляется специалистами АО «РКЦ «Прогресс» совместно с разработчиками из Самарского университета. На текущий момент для обеспечения функционирования аппаратуры было сформировано и заложено на борт МКА более 280 рабочих программ. При этом с борта МКА суммарно было получено более 330 файлов с программной телеметрической информацией с результатами экспериментов. Обработка и анализ научных данных осуществляются разработчиками аппаратуры в Самарском университете.