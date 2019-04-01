«Искандеры» прибыли в Самарскую область для участия на Параде Победы

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из места постоянной дислокации в Оренбургской области, протяжённостью более 200 км.Всего в Самарскую область на время подготовки и проведения парада были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер-М».В День Победы по площади Куйбышева проедут более 40 единиц военной техники. Среди них бронированные автомобили «Тигр», «БТР-82А», УАЗы «Пикап», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», передает пресс-служба ПВО.