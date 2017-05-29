Ирина Цветкова: «Журналистика не может быть такой, какой была десять, даже пять лет назад».

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«Главная тема на этом фестивале — Самара в игре, праздник посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу. Мы эту тему начали еще в прошлом году и хотя Чемпионат будет в следующем году, Самару уже в игре. Что касается современной самарской журналистики — она не стала хуже или лучше, она просто другая. Журналистика не может быть такой, какой была десять, даже пять лет назад. Все развивается, не стоит на месте и журналистика другая. Меня удивляет, когда говорят, что нет хороших журналистов сейчас. Это неправда. Они всегда были, есть и будут. Просто времена меняются и журналистика меняется».