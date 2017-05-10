Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
10 мая 2017 15:38
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Мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет».
Для людей старшего возраста с диабетом на набережной реки Волги в районе Ленинградского спуска в 13:00 будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе.
Приглашаются все желающие со своим спортивным инвентарем (скандинавскими палками). Проведет мастер-класс врач по лечебной физкультуре Кристина Володина (г. Москва), а старт шествию даст сама Ирина Слуцкая.
В рамках своего визита Ирина Слуцкая, обратит особое внимание, на развитие спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Я поддерживаю идею, что физическая активность – «это естественное лекарственное средство» и, поэтому она должна рассматриваться как часть медицинского инструментария. Считаю, что медицинским специалистам и профессионалам физкультурно-оздоровительной сферы следует активнее использовать физические упражнения в работе с гражданами, имеющими ограничения в состоянии здоровья. Возможно, кто-то из них в дальнейшем сможет себя найти в большом паралимпийском спорте» - отмечает Ирина Слуцкая.
За последние 15 лет число больных сахарным диабетом в России выросло с 2 млн до 4 млн человек. И это лишь те, кто обратился за помощью к врачам. В реальности же носителей заболевания еще больше. Чем лучше ситуация в мире, чем более продвинуты страны технологически, тем больше пациентов с диабетом. Люди меньше двигаются, больше сидят у компьютера
и едят фастфуд. Сегодня это заболевание охватывает даже большее количество людей, чем СПИД.
Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» проводится с 2015 года и на сегодняшний день охватила жителей Вологодской, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской, Тульской, Ростовской, Иркутской областей, республики Саха (Якутии). А в Московской области в 2017 году откроется 10 школ скандинавской ходьбы для людей с диабетом под руководством Ирины Слуцкой.
Люди с диагнозом сахарный диабет могут найти себя в большом количестве различных видов спорта – заниматься теннисом, бадминтоном, волейболом, пешим туризмом, велоспортом. Словом, можно и нужно найти подходящее спортивное увлечение. Это поможет не только контролировать заболевание, но и улучшить качество жизни.
«Больным сахарным диабетом, а также всем здоровым людям советую чаще вставать с рабочего места, отдавать предпочтение лестнице, а не лифту, по пути домой проходить хотя бы несколько остановок пешком, прогуливаться по парку или по лесу в выходные. Такая повседневная активность помогает сохранять контроль над недугом и в целом над состоянием собственного здоровья» - заключает Ирина Слуцкая, сообщает пресс-служба облправительства.
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