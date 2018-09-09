Ирина Скупова подвела предварительные итоги работы ситуационного центра
9 сентября 2018 21:07
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Напомним, что в центре работают 30 волонтеров (в две смены по 15 человек), которые осуществляли мониторинг хода голосования с помощью систем видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. 756 волонтеров от Общественной палаты Самарской области работали на участках.
"Окончательные итоги будут после подсчета голосов. Но если говорить конкретно про видеонаблюдение, то да, некие замечания и шероховатости были. Не на всех участках была вывешена увеличенная копия протокола для избирателей, — отметила Ирина Скупова. — Благодаря нашим наблюдателям, эти недочеты сразу исправляли. Нарушений, которые традиционно волнуют людей, не было. Представителей администраций, вмешивающихся в избирательный процесс, не было, вбросов бюллетеней в урны не замечено. Каких-то очевидных, грубых нарушений, которые повлекли бы искажения результатов голосования, никто не зафиксировал", передает Волга Ньюс.
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