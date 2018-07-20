Ирина Бринькова: ""Умный город" – это город, который удобен, безопасен и информативен для людей"

111

На площадке «Формирование комфортной городской среды» подняли много важных для региона вопросов. Один из них касался реализации на территории губернии проекта «Умный город». Его цель - подходить к совершенствованию и благоустройству общественных пространств комплексно.«Ключевое условие проекта «Формирование комфортной городской среды» - это неформальное вовлечение людей, - считает Ирина Бринькова. - Интерес жителей к проекту растет. В 2018 году во всей стране в рейтинговом голосовании по выбору территорий под благоустройство приняли участие более 18 млн человек. Безусловно, в городах живут неравнодушные люди: появляются активные волонтерские движения и независимые урбанистические сообщества, на рынок приходят молодые специалисты. Большую часть прошлогодних проектов разработали именно студенты вузов, и их активность важна. При планировании того или иного пространства нужно привлекать специалистов и экспертов в своих областях, молодых и полных идеями людей".Также Ирина Бринькова подчеркнула, что к формированию комфортной городской среды следует подходить комплексно. "Для этого в проекте, например, действует направление «Умный город». Нужно понимать, чем благоустраиваемые пространства будут жить. Приятно видеть красивые набережные и улицы, но людям там должно быть интересно. Поэтому при создании общественных пространств очень важно заниматься социокультурным программированием, то есть планировать проведение на благоустраиваемых площадках фестивалей, мастер-классов, задействовать социально-ориентированный бизнес. Умный город – это город, который удобен, безопасен и информативен для людей», - подытожила Ирина Бринькова.