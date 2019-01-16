Ипотека дорожает. Какие есть альтернативные варианты покупки жилья
16 января 2019 15:57
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С 14 января Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом от 20%. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% — на 1,2 процентных пункта.
Теперь базовая ипотечная ставка начинается от 10,8% вместо 9,8%. Для зарплатных клиентов ставка составит от 10,5% вместо прежней ставки 9,5%, а ставка для клиентов без подтверждения дохода — от 11,1% вместо 10,1%. Выросли ставки и у ВТБ. Ожидается, что уже в ближайшее время ставки вырастут в большинстве крупных банков.
Для тех, кто не может купить квартиру сразу за полноценную сумму и уверен, что не потянет ипотеку, есть альтернативные варианты улучшения жилищных условий. К одному из них относятся государственные программы и субсидии.
Из государственного и региональных бюджетов в целях поддержки отдельных категорий российских граждан выделяются средства, которые направляются на оказание им помощи для улучшения жилищной ситуации. Однако, по словам генерального директора компании "Концерн "Русич" Бориса Лескова, получить субсидию или социальный ипотечный заём можно не в каждом регионе.
Второй вариант приобретения собственного жилья — лизинговые программы. Их плюсы состоят в отсутствии требований к официальному подтверждению уровня дохода, гибкие условия по платежам, уплата имущественного налога (на протяжении использования жилья в аренду) лизингодателем. Но такие программы в России мало распространены.
— У лизинга квартир есть и обратная сторона. Повышенная процентная ставка, право собственности до полного выкупа принадлежит лизинговой компании. В случае нарушения правила использования недвижимости лизингодатель в праве расторгнуть договор и изъять жильё, — рассказал Лайфу генеральный директор компании "Концерн "Русич" Борис Лесков.
Существенным минусом лизинга квартиры, по мнению аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, является то, что лизинговые компании кредитуют свои покупки в банках и, соответственно, рассчитывают получить и свою маржу от сделки порядка 1,5% годовых. Таким образом, надеяться, что приобретение квартиры в лизинг окажется дешевле варианта с ипотекой, не следует.
Приобрести жильё можно и по договору ренты. К плюсам, по мнению Бориса Лескова, здесь можно отнести постепенный выкуп квартиры, регистрацию договора в Росреестре и расторжение только в судебном порядке. Однако при нарушении одного из пунктов договора он может быть расторгнут. Выплаченные средства плательщику никто компенсировать не будет.
— Также известны случаи, когда родственники рентополучателя через суд признают договор недействительным, поскольку могут быть несогласны с его условиями. Не стоит исключать возможность того, что получатель ренты проживёт дольше плательщика, — пояснил Лайфу эксперт.
Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (№ 256-ФЗ) позволяет использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Получить сертификат можно сразу после рождения ребёнка, однако распоряжаться денежной суммой или её частью возможно по исполнению малышу трёх лет.
Исключение составляет погашение жилищного кредита. В этой ситуации разрешение использовать средства может быть получено в любой момент при рождении ребёнка. Как отметил Борис Лесков, к недостаткам использования материнского капитала можно отнести длительность процедуры, вплоть до нескольких месяцев, а также большой объём собираемых документов и обременение банком.
— Основной плюс программ с использованием материнского капитала — это более низкие процентные ставки по ипотечному кредиту по сравнению с обычной ипотекой или потребительским кредитом, — пояснил эксперт.
В 2013 году 25% покупателей квартир в московских новостройках использовали схему "трейд-ин". В настоящее время классическая методика претерпела изменения. Об этом говорится в исследовании аналитического центра агентства "ИНКОМ-недвижимость".
— В настоящее время методика выглядит как обычная альтернативная сделка: старая жилплощадь продаётся, а объект в новостройке бронируется. Сегодня на сделки по схеме "трейд-ин" приходится 20% в суммарной реализации, — говорится в исследовании агентства "ИНКОМ-недвижимость".
Борис Лесков смотрит на покупку недвижимости по данной системе скептически. По его словам, необходимо быть готовыми к определённым нюансам. Так, например, цена квартиры, участвующей в этой схеме, будет ниже, чем при свободной продаже на рынке. А ограниченный выбор жилья по этой схеме продиктован её низкой популярностью на рынке недвижимости.
Ещё одна альтернатива ипотеке — программы рассрочки. Они, по мнению эксперта, широко распространены на первичном рынке. Такие программы популярны у покупателей из-за того, что заявки рассматриваются в короткий срок и при этом требуется минимальный пакет документов.
— Плюс таких сделок заключается ещё и в отсутствии требований к официально подтверждённому доходу и отсутствии обязательного страхования недвижимости. Из минусов могу назвать большие суммы ежемесячных взносов, а также возможность оформить право собственности только после выплаты всего долга перед застройщиком, — рассказала Лайфу генеральный директор компании "Концерн "Русич"
Как вы видите, обзавестись недвижимостью можно и без ипотеки. Здесь только стоит взвесить все за и против. Однако аналитик ИК "Фридом финанс" считает, что оформление ипотеки остаётся самым выгодным вариантом для покупателя. Кроме того, выгодно купить квартиру можно и на аукционе, правда, не всегда.
— На мой взгляд, приобретение квартиры в ипотеку остаётся одним из самых недорогих и оттого и популярных способов получения жилья. Если всё же не готовы её взять, можно попробовать приобрести жильё на аукционе. Там предоставляется возможность заключить сделку по цене ниже рыночной, но гарантий получения такой выгоды нет. Итоговая стоимость квартиры будет зависеть от числа участников и их желания побороться за объект. Ликвидные квартиры зачастую уходят с молотка по рыночной стоимости, — отметила аналитик Анастасия Соснова.
Фото: © Pixabay
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