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Инженеры самарского политеха восстанавливают уникальные архитектурные сооружения

3 мая 2017 10:38
51
Инженеры самарского политеха восстанавливают уникальные архитектурные сооружения
Работа ведется с помощью 3D-принтера.

Инженеры самарского политеха с помощью 3D-принтера восстанавливают уникальные архитектурные сооружения Самары.

В настоящее время с Центром литейных технологий Политеха заключается договор на восстановление частей памятника-самолета «Ил-2».

Впервые инженеры Политеха попробовали себя в роли реставраторов, когда к ним обратились с просьбой восстановить буквы и ордена, спиленные вандалами с постамента бронзового бюста министра обороны СССР Дмитрия Устинова на площади Славы. А в прошлом году по одной дверной ручке, найденной в подвале особняка Субботина-Шихобалова (Дома губернатора) на ул. А.Толстого, д.3, разработали технологию и изготовили целую серию этого элемента фурнитуры.

Одним из сложных объектов литейщики Политеха называют изготовление звезды для Вечного огня на площади Славы, поскольку пришлось работать при горящем факеле, так как «выключать» Вечный огонь нельзя.

В ближайшее время специалисты ФММТ будут помогать в восстановлении квартала около музея имени Петра Алабина.

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