Интернет-омбудсмен Мариничев активно разворачивает бизнес в сфере криптовалют
10 августа 2017 21:21
158
Как выяснил РБК, этот проект — лишь часть «криптобизнеса» Мариничева. С начала 2017 года он организовал два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир, которые занимают первое и второе места по популярности среди «цифровых денег». Кроме того, Мариничев решил создать ферму для добычи криптовалюты на территории технополиса «Москва» (территория бывшего автомобильного завода «Москвич»), где строится один из крупнейших в стране дата-центров. Эту информацию РБК подтвердил сам Мариничев и представитель принадлежащей ему компании.
В январе-феврале 2017 года на отраслевых форумах в рунете появилась информация о новых майнинговых пулах — bitcoin-russia (для добычи биткоинов) и ethermine (для получения эфиров). Домен bitcoin-russia.ru, по данным Whois, принадлежит компании Radius-VIP, которая входит в Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева
Что такое майнинговые пулы
Майнинг — процесс решения вычислительных задач по проверке и осуществлению транзакций криптовалюты; владельцу предоставляемых для этого вычислительных мощностей обычно выплачивает вознаграждение в размере определенного количества этой валюты. Сложность вычислений постоянно возрастает, в связи с чем майнить криптовалюту на отдельно взятом компьютере становится все менее эффективно. Сейчас по всему миру создаются майнинговые фермы с оборудованием. Одновременно физические лица — владельцы таких ферм стали виртуально объединять свои мощности в так называемые «майнинговые пулы» — по сути, серверы, к которым подключаются устройства пользователей для совместного решения вычислительных задач. Полученная в результате криптовалюта в дальнейшем делится между пользователями в зависимости от вклада их оборудования в решение общей задачи, а владелец пула получает комиссию.
Мариничев подтвердил РБК, что оба пула были запущены его компанией. Согласно статистике пулов, пользователи bitcoin-russia совместными усилиями намайнили более 233 биткоина, что по текущему курсу составляет около $800 тыс. Те, кто подключен к ethermine, получили 22,9 тыс. эфиров, или порядка $6,3 млн.
Дмитрий Мариничев также превращает в майнинговую ферму технополис «Москва», расположенный на территории бывшего автомобильного завода «Москвич». На этой территории структура Radius Group с 2015 года строит центр обработки данных (ЦОД). «Мы весь ЦОД в АЗЛК превращаем в майнинговую ферму, все 9 тыс. кв. м. Сейчас там немного майнится, потому что есть проблемы с энергетикой, наши 20 мВт еще надо ввести в эксплуатацию. «Железа» (оборудования. — РБК) уже много стоит, но работает пока на 2 мВт», — рассказал РБК вице-президент Radius Group и основатель компании SmartHeat Сергей Бобылев.
Компании «Кнопп» (входит в Radius Group) и «Комбелл» (принадлежит «Мегафону») выиграли аукцион на создание ЦОД на территории бывшего завода «Москвич» весной 2015 года. По заявленным параметрам и размеру территории он должен был стать крупнейшим ЦОД в стране, утверждали в пресс-службе технополиса «Москва». Сергей Бобылев подчеркнул, что «МегаФон» к развертыванию майнинговой фермы отношения не имеет — ЦОД для сотового оператора строится на территории отдельно. В строительство ЦОД на бывшем заводе «Москвич» Radius Group планировала инвестировать 3 млрд руб., еще 450 млн руб. на реструктуризацию одного из цехов должно было выделить правительство Москвы.
Дмитрий Мариничев уточнил, что майнинговая ферма на территории технополиса «Москва» будет работать параллельно с ЦОД. «Поскольку ЦОД всегда питается от двух независимых источников энергии, на резервной линии может работать майнинг», — говорит он. По словам Мариничева, уже работающие в технополисе «Москва» майнинговые фермы в основном принадлежат клиентам Radius Group — физическим лицам, которые просто разместили оборудования на арендованной территории. «Юридических лиц среди клиентов почти нет, так как майнинг пока никак не закреплен в правовом поле», — говорит Мариничев. Он также отметил, что территория технополиса используется Radius Group как склад для хранения майнеров, предназначенных для продажи — это еще одно направление бизнеса интернет-омбудсмена.
Железный бизнес
Одновременно Radius Group развивает производство специального оборудования для майнинга. Продажи майнеров Pantech, предназначенных для добычи биткоинов, компания запустила в апреле 2017 года, рассказал РБК Сергей Бобылев. Согласно анонсу, посвященному старту продаж, Pantech — это совместная разработка нескольких компаний. Radius Group и SmartHeat занимались проектированием, испытанием и финальной сборкой майнеров, компания Bitfury предоставила для них своих чипы, в Hitronix и Hotmine делали платы и программное обеспечение. По словам Сергея Бобылева, в месяц продается от 1 тыс. до 1,5 тыс. майнеров Pantech. Стоимость одного составляет $1,45 тыс. (86,99 тыс. руб. по текущему курсу), то есть выручка компаний от их продажи может достигать $2 млн (120 млн руб.) в месяц.
В сентябре холдинг Russian Mining Center (RMC), в состав которого вошли Radius Group и SmartHeat, а также разработчик чипов компания «Мультиклет» и производитель телекоммуникационного оборудования Goodwin, намерен представить новое поколение майнеров биткоина под брендом Sunrise на чипах Bitfury, рассказывал недавно Дмитрий Мариничев. А спустя 10 месяцев RMC обещает вывести на рынок принципиально новое устройство — майнер альткоинов (так называются все криптовалюты, кроме биткоина) Multiclet на одноименном чипе с новой архитектурой. По словам Мариничева, этот чип, предположительно, увеличит эффективность процесса получения криптовалюты в 35 раз. Для финансирования производства Sunrise и разработки чипа Multiclet RMC намерен привлечь $100 млн от внешних инвесторов — 28 августа холдинг начнет проведение ICO (первичное размещение монет криптовалюты).
При этом RMC намерена использовать необычную маркетинговую модель. Дмитрий Мариничев утверждает, что будет продавать майнеры по себестоимости (цена на Sunrise составит $1,6 тыс.), однако 18% от всех биткоинов, добытых с помощью майнеров Sunrise, будут автоматически уходить инвесторам, участвовавшим в ICO, а 2% будет забирать сам RMC, следует из презентации холдинга. По словам Сергея Бобылева, объем первой партии майнеров Sunrise составит 25 тыс. штук.
Общая рыночная капитализация различных криптовалют оценивается в $122 млрд, из которых 46,19% приходится на биткоин, который на данный момент стоит $3407. Альткоины занимают 53,81% рынка — их разновидностей уже более тысячи. По словам Сергея Бобылева, самым популярным оборудованием для добычи биткоинов является майнер китайской компании Bitmain, который занимает около 75% мирового рынка оборудования для майнинга.
«Майнинг криптовалюты, а также сопутствующие ему бизнесы, такие как продажа необходимого оборудования, в ближайшие годы будут развиваться очень активно — это перспективное направление. Чем больше бизнес-начинаний в этой сфере будет, тем активнее будет использоваться криптовалюта, что будет способствовать росту курса», — говорит основатель ChronoPay Павел Врублевский. Однако он назвал «странным» тот факт, что ICO холдинга RMC проводится с прицелом на отечественных инвесторов, которые не слишком активны. «ICO — это хороший способ привлечения иностранных денег в страну, и проекты с российскими корнями, такие как DARFChain и Waves, писали white paper на английском языке и ориентировались на иностранных инвесторов», — отметил Врублевский.
Проект Waves, который представляет собой площадку для размещения проектов, нуждающихся в финансировании, провел ICO в мае 2016 года, в ходе которого привлек 29,4 тыс. биткоинов, что на тот момент составляло $15,8 млн. Компания DARFChain, создавшая распределенную систему бухгалтерского, финансового и ресурсного учета, начала pre-ICO 1 августа 2017 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 августа 2017 21:50
Инвесторы по всему миру начали вкладываться в создание майнинговых ферм с оборудованием для добычи криптовалюты, а физические лица стали виртуально объединять... Социум
386
10 августа 2017 21:21
Компания Radius Group Дмитрия Мариничева разместит оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич». Социум
157
10 августа 2017 20:38
Теперь каждому товару будет присваиваться трекинговый код, по которому покупатель и магазин смогут отследить статус его доставки через сайт или мобильное... Социум
136
Здравоохранение
10 августа 2017 11:24
Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Здравоохранение
137
10 августа 2017 10:59
Младенческая смертность снизилась в Самарской области более чем на 18%. Здравоохранение
142
8 августа 2017 18:31
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Здравоохранение
236
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
151
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
212
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
193
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
165
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
238
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
118
Образование
9 августа 2017 11:08
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
443
4 августа 2017 23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке. Образование
383
4 августа 2017 17:29
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз. Образование
395
Культура
10 августа 2017 14:15
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического... Культура
150
10 августа 2017 10:46
В программу встреч входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами. Культура
145
9 августа 2017 18:03
Чтобы посмотреть хороший фильм или новинку киноленты, необязательно идти в кинотеатры. Культура
56
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
98
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
117
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
96
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
210
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7029
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1313
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5183
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1740
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2729
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2178
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1965
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1576
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1736
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5417
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6358
Мероприятия