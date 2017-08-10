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Компания Radius Group Дмитрия Мариничева разместит оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич».
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Интернет-омбудсмен Мариничев активно разворачивает бизнес в сфере криптовалют

10 августа 2017 21:21
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Компания Radius Group Дмитрия Мариничева разместит оборудование для добычи криптовалют на территории бывшего завода «Москвич».
Как сообщает РБК, в понедельник, 7 августа, холдинг Russian Mining Center (RMC), соучредителем которого является Radius Group Мариничева, объявил о планах привлечь $100 млн для разработки нового оборудования по добыче криптовалют.

Как выяснил РБК, этот проект — лишь часть «криптобизнеса» Мариничева. С начала 2017 года он организовал два публичных пула для совместной добычи криптовалют биткоин и эфир, которые занимают первое и второе места по популярности среди «цифровых денег». Кроме того, Мариничев решил создать ферму для добычи криптовалюты на территории технополиса «Москва» (территория бывшего автомобильного завода «Москвич»), где строится один из крупнейших в стране дата-центров. Эту информацию РБК подтвердил сам Мариничев и представитель принадлежащей ему компании.

В январе-феврале 2017 года на отраслевых форумах в рунете появилась информация о новых майнинговых пулах — bitcoin-russia (для добычи биткоинов) и ethermine (для получения эфиров). Домен bitcoin-russia.ru, по данным Whois, принадлежит компании Radius-VIP, которая входит в Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева

Что такое майнинговые пулы

Майнинг — процесс решения вычислительных задач по проверке и осуществлению транзакций криптовалюты; владельцу предоставляемых для этого вычислительных мощностей обычно выплачивает вознаграждение в размере определенного количества этой валюты. Сложность вычислений постоянно возрастает, в связи с чем майнить криптовалюту на отдельно взятом компьютере становится все менее эффективно. Сейчас по всему миру создаются майнинговые фермы с оборудованием. Одновременно физические лица — владельцы таких ферм стали виртуально объединять свои мощности в так называемые «майнинговые пулы» — по сути, серверы, к которым подключаются устройства пользователей для совместного решения вычислительных задач. Полученная в результате криптовалюта в дальнейшем делится между пользователями в зависимости от вклада их оборудования в решение общей задачи, а владелец пула получает комиссию.

Мариничев подтвердил РБК, что оба пула были запущены его компанией. Согласно статистике пулов, пользователи bitcoin-russia совместными усилиями намайнили более 233 биткоина, что по текущему курсу составляет около $800 тыс. Те, кто подключен к ethermine, получили 22,9 тыс. эфиров, или порядка $6,3 млн.

Дмитрий Мариничев также превращает в майнинговую ферму технополис «Москва», расположенный на территории бывшего автомобильного завода «Москвич». На этой территории структура Radius Group с 2015 года строит центр обработки данных (ЦОД). «Мы весь ЦОД в АЗЛК превращаем в майнинговую ферму, все 9 тыс. кв. м. Сейчас там немного майнится, потому что есть проблемы с энергетикой, наши 20 мВт еще надо ввести в эксплуатацию. «Железа» (оборудования. — РБК) уже много стоит, но работает пока на 2 мВт», — рассказал РБК вице-президент Radius Group и основатель компании SmartHeat Сергей Бобылев.

Компании «Кнопп» (входит в Radius Group) и «Комбелл» (принадлежит «Мегафону») выиграли аукцион на создание ЦОД на территории бывшего завода «Москвич» весной 2015 года. По заявленным параметрам и размеру территории он должен был стать крупнейшим ЦОД в стране, утверждали в пресс-службе технополиса «Москва». Сергей Бобылев подчеркнул, что «МегаФон» к развертыванию майнинговой фермы отношения не имеет — ЦОД для сотового оператора строится на территории отдельно. В строительство ЦОД на бывшем заводе «Москвич» Radius Group планировала инвестировать 3 млрд руб., еще 450 млн руб. на реструктуризацию одного из цехов должно было выделить правительство Москвы.

Дмитрий Мариничев уточнил, что майнинговая ферма на территории технополиса «Москва» будет работать параллельно с ЦОД. «Поскольку ЦОД всегда питается от двух независимых источников энергии, на резервной линии может работать майнинг», — говорит он. По словам Мариничева, уже работающие в технополисе «Москва» майнинговые фермы в основном принадлежат клиентам Radius Group — физическим лицам, которые просто разместили оборудования на арендованной территории. «Юридических лиц среди клиентов почти нет, так как майнинг пока никак не закреплен в правовом поле», — говорит Мариничев. Он также отметил, что территория технополиса используется Radius Group как склад для хранения майнеров, предназначенных для продажи — это еще одно направление бизнеса интернет-омбудсмена.

Железный бизнес

Одновременно Radius Group развивает производство специального оборудования для майнинга. Продажи майнеров Pantech, предназначенных для добычи биткоинов, компания запустила в апреле 2017 года, рассказал РБК Сергей Бобылев. Согласно анонсу, посвященному старту продаж, Pantech — это совместная разработка нескольких компаний. Radius Group и SmartHeat занимались проектированием, испытанием и финальной сборкой майнеров, компания Bitfury предоставила для них своих чипы, в Hitronix и Hotmine делали платы и программное обеспечение. По словам Сергея Бобылева, в месяц продается от 1 тыс. до 1,5 тыс. майнеров Pantech. Стоимость одного составляет $1,45 тыс. (86,99 тыс. руб. по текущему курсу), то есть выручка компаний от их продажи может достигать $2 млн (120 млн руб.) в месяц.

В сентябре холдинг Russian Mining Center (RMC), в состав которого вошли Radius Group и SmartHeat, а также разработчик чипов компания «Мультиклет» и производитель телекоммуникационного оборудования Goodwin, намерен представить новое поколение майнеров биткоина под брендом Sunrise на чипах Bitfury, рассказывал недавно Дмитрий Мариничев. А спустя 10 месяцев RMC обещает вывести на рынок принципиально новое устройство — майнер альткоинов (так называются все криптовалюты, кроме биткоина) Multiclet на одноименном чипе с новой архитектурой. По словам Мариничева, этот чип, предположительно, увеличит эффективность процесса получения криптовалюты в 35 раз. Для финансирования производства Sunrise и разработки чипа Multiclet RMC намерен привлечь $100 млн от внешних инвесторов — 28 августа холдинг начнет проведение ICO (первичное размещение монет криптовалюты).

При этом RMC намерена использовать необычную маркетинговую модель. Дмитрий Мариничев утверждает, что будет продавать майнеры по себестоимости (цена на Sunrise составит $1,6 тыс.), однако 18% от всех биткоинов, добытых с помощью майнеров Sunrise, будут автоматически уходить инвесторам, участвовавшим в ICO, а 2% будет забирать сам RMC, следует из презентации холдинга. По словам Сергея Бобылева, объем первой партии майнеров Sunrise составит 25 тыс. штук.

Общая рыночная капитализация различных криптовалют оценивается в $122 млрд, из которых 46,19% приходится на биткоин, который на данный момент стоит $3407. Альткоины занимают 53,81% рынка — их разновидностей уже более тысячи. По словам Сергея Бобылева, самым популярным оборудованием для добычи биткоинов является майнер китайской компании Bitmain, который занимает около 75% мирового рынка оборудования для майнинга.

«Майнинг криптовалюты, а также сопутствующие ему бизнесы, такие как продажа необходимого оборудования, в ближайшие годы будут развиваться очень активно — это перспективное направление. Чем больше бизнес-начинаний в этой сфере будет, тем активнее будет использоваться криптовалюта, что будет способствовать росту курса», — говорит основатель ChronoPay Павел Врублевский. Однако он назвал «странным» тот факт, что ICO холдинга RMC проводится с прицелом на отечественных инвесторов, которые не слишком активны. «ICO — это хороший способ привлечения иностранных денег в страну, и проекты с российскими корнями, такие как DARFChain и Waves, писали white paper на английском языке и ориентировались на иностранных инвесторов», — отметил Врублевский.

Проект Waves, который представляет собой площадку для размещения проектов, нуждающихся в финансировании, провел ICO в мае 2016 года, в ходе которого привлек 29,4 тыс. биткоинов, что на тот момент составляло $15,8 млн. Компания DARFChain, создавшая распределенную систему бухгалтерского, финансового и ресурсного учета, начала pre-ICO 1 августа 2017 года.​


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Комментарии



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