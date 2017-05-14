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«Интерфакс» узнал детали ремонта «Адмирала Кузнецова»

14 мая 2017 21:16
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Стоимость модернизации может достигать 40 млрд рублей.
Как пишет РБК, в ходе ремонта авианесущего российского крейсера «Адмирал Кузнецов» будут заменены четыре котла главной энергетической установки. Ракетный комплекс «Гранит», скорее всего, останется на корабле прежним, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что заменять комплекс «Гранит» на другой не будут «по финансовым соображениям». Что касается котлов главной энергетической установки, два из четырех уже изготовлены на Балтийском заводе.

«Будут также модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс», — отметил источник.

По его словам, пока не известно, где будет проходить ремонт, включающий в себя модернизацию крейсера, и когда он начнется. ​

Собеседник рассказал, что авианесущий крейсер сейчас находится в Мурманске, на 35-м с​удоремонтном заводе, но теперь необходимо соблюсти регламент, чтобы получить допуск к полетам с корабля.​ Ориентировочно «Адмирал Кузнецов» с авиакрылом на борту сможет выйти в море в начале осени, считает источник агентства.

Ремонт авианесущего крейсера начнется уже в этом году. Замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что этим займутся сотрудники «Севмаша». Оценки в стоимости модернизации корабля разнятся: по данным газеты «Известия», на это может быть потрачено минимум в 65 млрд руб., а ТАСС называл сумму в 40 млрд руб.

При этом заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук заявлял, что серьезных изменений в ходе ремонта «Адмирал Кузнецов» не претерпит. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, говоря о сроках ремонта, подчеркивал, что он состоится после обнаружения дефектов на корабле. По словам заместителя генерального директора Центра анализа стратегий и вооружений Максима Шеповаленко, во время похода крейсера к берегам Сирии были выявлены недостатки, о которых ранее не было известно.

Тогда же произошло и несколько аварий с самолетами, которые взлетали с «Адмирала Кузнецова». В декабре 2016 года Су-33 выкатился за палубу крейсера и разбился. Это произошло из-за обрыва троса аэрофинишера. В ноябре МиГ-29 разбился после взлета с корабля.

Фото arms-expo.ru


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Комментарии



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