Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27%

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Низкий спрос на покупку квартир в Крыму связан с падением интереса инвесторов после ажиотажа 2014 года, считает риелтор компании «Rich-Недвижимость» Олег Бендриков. «Сразу после того, как полуостров вошел в состав России, туда ломанулись инвесторы не только из столицы, но и из разных регионов, чтобы застраивать территорию, покупать недвижимость для дальнейшего получения прибыли. Считали на фоне ажиотажа, что Крым — некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно», — рассказывает Бендриков. По его словам, инвесторы перестали покупать недвижимость с целью последующей сдачи в аренду или перепродажи из-за низкого качества обслуживания и плохой инфраструктуры. «Для себя квартиры покупали на полуострове очень немногие. Кроме того, последние два года из-за санкций сильно подешевела недвижимость в Европе — безусловно, это более привлекательный вариант», — отмечает эксперт.Сокращение интереса к покупке квартир в Краснодарском крае гендиректор агентства недвижимости 360 Flat Евгений Клочков связывает с общей экономической ситуацией. «Эта весна на фоне проходящих политических процессов выдалась тихой. Для роста рынка недвижимости нужна положительная динамика, люди должны быть уверены в своей финансовой состоятельности, чтобы делать активные шаги для приобретения «домика у моря», — говорит Клочков.Несмотря на падение интереса, недвижимость на юге дорожает. «В Краснодарском крае рост цен значительнее, чем в Крыму, при этом в целом жилье на Кубани дешевле на 26%», — отмечают эксперты Avito. За год средняя цена квартиры в Краснодарском крае выросла на 11%, с 3,05 млн до 3,38 млн руб., по отношению к январю прирост составил 5%. В Крыму квартиры в среднем дороже кубанских на 1 млн руб. Цены на полуострове за год выросли на 8%, до 4,56 млн руб., с начала года — на 3%.В Краснодарском крае, по версии риелтора Олега Бендрикова, спрос на недвижимость упал на фоне экономической нестабильности и снижения покупательной способности россиян. Управляющий партнер Zenith Property Management Илья Андреев добавляет: «Люди просчитывают риски и хотят жить там, где есть перспективы развития, работа, нормальные зарплаты. Поэтому пока основной спрос на недвижимость по регионам концентрируется у городов-миллионников, в основном у Москвы. И так всегда было», — отмечает он.Данные Avito иллюстрируют не совершенные сделки по покупке квартир, а скорее интерес к ним. Таким образом, эта аналитика показывает, как будет вести себя рынок в течение нескольких месяцев. Данные же по закрытым сделкам, например по договорам долевого участия, зарегистрированным Росреестром, фиксируют рост продаж как на полуострове, так и в Краснодарском крае. По данным Росреестра за январь—июнь 2018 года, в Крыму было заключено 2,6 тыс. договоров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В Краснодарском крае число заключенных договоров долевого участия увеличилось на 5%, до 22,7 тыс. В этой статистике Росреестр учитывает не только договоры на квартиры, но и на нежилые помещения, например магазины на первых этажах или места в подземном паркинге.Аналитики «Avito Недвижимость» учитывали спрос как на первичном, так и на вторичном рынках квартир, а также на рынке посуточной аренды квартир.Сейчас на Avito представлено 14 тыс. квартир на продажу в Крыму и 39 тыс. в Краснодарском крае. Посуточная аренда — 6 тыс. квартир в Крыму, 1 тыс. — в Краснодарском крае.Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек. В раздел «Avito Недвижимость» заходит каждый четвертый посетитель сайта (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 тыс. человек). В течение месяца пользователи просматривают раздел «Avito Недвижимость» более 1,2 млрд раз.Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в курортных регионах, говорят в Avito. Даже с учетом высокого летнего сезона в Крыму интерес к краткосрочной аренде в июне 2018-го на 38% ниже, чем год назад. В Краснодарском крае показатель за год снизился на 37%. «Сейчас Краснодарский край по спросу потенциальных арендаторов в 2,8 раза превосходит Крым», — отмечают аналитики.Демократичные цены на европейских курортах повлияли на аренду в Крыму, утверждает Олег Бендриков. «Цены были сильно взвинчены в 2016–2017 годах, было дешевле летать в Турцию, особенно когда вновь с Анкарой были налажены отношения. Те, кто хотел съездить на волне эйфории в Крым, сделали это в первые два года после присоединения, сейчас это уже мало кому интересно», — заключил он.С ним соглашается Илья Андреев, который сообщил, что за последние годы у Крыма «отобрали» туристов вновь открывшиеся Египет и Турция. «Причем изначально в 2014 году цены были низкими, на уровне Украины, и инвесторы бросились все скупать. Плюс работала пропаганда, что Крым станет курортом мечты. Эти ожидания не оправдались ни у туристов, ни у застройщиков. То же самое ведь было в Сочи перед Олимпиадой», — говорит Андреев, заключая, что Крым допустил ошибку, резко подняв цены после первых волн ажиотажа.«Самыми сдаваемыми квартирами как в Крыму, так и в Краснодарском крае стали однокомнатные — на них приходится по 45% объявлений в каждом регионе. На втором месте на обоих курортах оказались двушки — около трети предложений», — подсчитали в Avito.Вместе с падением интереса к съему квартир в Крыму средняя цена на посуточную аренду за год снизилась на 23%, с 3,03 тыс. до 2,32 тыс. руб. в сутки. При этом арендовать квартиру в Краснодарском крае стало в среднем на 23 руб. дороже — цена составила 2,84 тыс. руб. и превысила стоимость аренды в Крыму.Самая дорогая квартира на продажу в Крыму, представленная на Avito, — восьмикомнатный пентхаус в Алуште за 141 млн руб. площадью почти 600 кв. м с видом на море и горы. Самая дешевая — однушка площадью 31 кв. м за 500 тыс. руб. в Джанкое. В Краснодарском крае самое экономичное предложение — квартира в доме барачного типа с печным отоплением и курятником во дворе в поселке Псебай, которую можно купить за 180 тыс. руб. Самое дорогое предложение — трехуровневый пентхаус на побережье в Сочи за 200 млн руб.Одно из самых дорогих предложений аренды в Крыму — двухкомнатная квартира площадью 116 кв. м за 9 тыс. руб. в сутки неподалеку от гор и всего в 60 м от моря в Ялте, говорят в Avito. В Сочи можно остановиться за 25 тыс. руб. в сутки в квартире площадью 405 кв. м с четырьмя спальнями и двумя гостиными. Зато студию площадью 14 кв. м в крымской Гаспре в десяти минутах ходьбы от моря можно арендовать за 600 руб. в сутки, а в Краснодарском крае за 500 руб. в сутки сдается двухкомнатная квартира в центре Анапы.