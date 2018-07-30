Интерес к покупке квартир в Крыму за год упал на 27%
30 июля 2018 21:24
208
Низкий спрос на покупку квартир в Крыму связан с падением интереса инвесторов после ажиотажа 2014 года, считает риелтор компании «Rich-Недвижимость» Олег Бендриков. «Сразу после того, как полуостров вошел в состав России, туда ломанулись инвесторы не только из столицы, но и из разных регионов, чтобы застраивать территорию, покупать недвижимость для дальнейшего получения прибыли. Считали на фоне ажиотажа, что Крым — некая золотая жила. Однако где-то год назад инвесторы стали понимать, что это невыгодно», — рассказывает Бендриков. По его словам, инвесторы перестали покупать недвижимость с целью последующей сдачи в аренду или перепродажи из-за низкого качества обслуживания и плохой инфраструктуры. «Для себя квартиры покупали на полуострове очень немногие. Кроме того, последние два года из-за санкций сильно подешевела недвижимость в Европе — безусловно, это более привлекательный вариант», — отмечает эксперт.
Сокращение интереса к покупке квартир в Краснодарском крае гендиректор агентства недвижимости 360 Flat Евгений Клочков связывает с общей экономической ситуацией. «Эта весна на фоне проходящих политических процессов выдалась тихой. Для роста рынка недвижимости нужна положительная динамика, люди должны быть уверены в своей финансовой состоятельности, чтобы делать активные шаги для приобретения «домика у моря», — говорит Клочков.
Несмотря на падение интереса, недвижимость на юге дорожает. «В Краснодарском крае рост цен значительнее, чем в Крыму, при этом в целом жилье на Кубани дешевле на 26%», — отмечают эксперты Avito. За год средняя цена квартиры в Краснодарском крае выросла на 11%, с 3,05 млн до 3,38 млн руб., по отношению к январю прирост составил 5%. В Крыму квартиры в среднем дороже кубанских на 1 млн руб. Цены на полуострове за год выросли на 8%, до 4,56 млн руб., с начала года — на 3%.
В Краснодарском крае, по версии риелтора Олега Бендрикова, спрос на недвижимость упал на фоне экономической нестабильности и снижения покупательной способности россиян. Управляющий партнер Zenith Property Management Илья Андреев добавляет: «Люди просчитывают риски и хотят жить там, где есть перспективы развития, работа, нормальные зарплаты. Поэтому пока основной спрос на недвижимость по регионам концентрируется у городов-миллионников, в основном у Москвы. И так всегда было», — отмечает он.
Данные Avito иллюстрируют не совершенные сделки по покупке квартир, а скорее интерес к ним. Таким образом, эта аналитика показывает, как будет вести себя рынок в течение нескольких месяцев. Данные же по закрытым сделкам, например по договорам долевого участия, зарегистрированным Росреестром, фиксируют рост продаж как на полуострове, так и в Краснодарском крае. По данным Росреестра за январь—июнь 2018 года, в Крыму было заключено 2,6 тыс. договоров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В Краснодарском крае число заключенных договоров долевого участия увеличилось на 5%, до 22,7 тыс. В этой статистике Росреестр учитывает не только договоры на квартиры, но и на нежилые помещения, например магазины на первых этажах или места в подземном паркинге.
Как считали
Аналитики «Avito Недвижимость» учитывали спрос как на первичном, так и на вторичном рынках квартир, а также на рынке посуточной аренды квартир.
Сейчас на Avito представлено 14 тыс. квартир на продажу в Крыму и 39 тыс. в Краснодарском крае. Посуточная аренда — 6 тыс. квартир в Крыму, 1 тыс. — в Краснодарском крае.
Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек. В раздел «Avito Недвижимость» заходит каждый четвертый посетитель сайта (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 тыс. человек). В течение месяца пользователи просматривают раздел «Avito Недвижимость» более 1,2 млрд раз.
Летняя аренда
Также снизился интерес к посуточной аренде квартир в курортных регионах, говорят в Avito. Даже с учетом высокого летнего сезона в Крыму интерес к краткосрочной аренде в июне 2018-го на 38% ниже, чем год назад. В Краснодарском крае показатель за год снизился на 37%. «Сейчас Краснодарский край по спросу потенциальных арендаторов в 2,8 раза превосходит Крым», — отмечают аналитики.
Демократичные цены на европейских курортах повлияли на аренду в Крыму, утверждает Олег Бендриков. «Цены были сильно взвинчены в 2016–2017 годах, было дешевле летать в Турцию, особенно когда вновь с Анкарой были налажены отношения. Те, кто хотел съездить на волне эйфории в Крым, сделали это в первые два года после присоединения, сейчас это уже мало кому интересно», — заключил он.
С ним соглашается Илья Андреев, который сообщил, что за последние годы у Крыма «отобрали» туристов вновь открывшиеся Египет и Турция. «Причем изначально в 2014 году цены были низкими, на уровне Украины, и инвесторы бросились все скупать. Плюс работала пропаганда, что Крым станет курортом мечты. Эти ожидания не оправдались ни у туристов, ни у застройщиков. То же самое ведь было в Сочи перед Олимпиадой», — говорит Андреев, заключая, что Крым допустил ошибку, резко подняв цены после первых волн ажиотажа.
«Самыми сдаваемыми квартирами как в Крыму, так и в Краснодарском крае стали однокомнатные — на них приходится по 45% объявлений в каждом регионе. На втором месте на обоих курортах оказались двушки — около трети предложений», — подсчитали в Avito.
Вместе с падением интереса к съему квартир в Крыму средняя цена на посуточную аренду за год снизилась на 23%, с 3,03 тыс. до 2,32 тыс. руб. в сутки. При этом арендовать квартиру в Краснодарском крае стало в среднем на 23 руб. дороже — цена составила 2,84 тыс. руб. и превысила стоимость аренды в Крыму.
Дорого и дешево
Самая дорогая квартира на продажу в Крыму, представленная на Avito, — восьмикомнатный пентхаус в Алуште за 141 млн руб. площадью почти 600 кв. м с видом на море и горы. Самая дешевая — однушка площадью 31 кв. м за 500 тыс. руб. в Джанкое. В Краснодарском крае самое экономичное предложение — квартира в доме барачного типа с печным отоплением и курятником во дворе в поселке Псебай, которую можно купить за 180 тыс. руб. Самое дорогое предложение — трехуровневый пентхаус на побережье в Сочи за 200 млн руб.
Одно из самых дорогих предложений аренды в Крыму — двухкомнатная квартира площадью 116 кв. м за 9 тыс. руб. в сутки неподалеку от гор и всего в 60 м от моря в Ялте, говорят в Avito. В Сочи можно остановиться за 25 тыс. руб. в сутки в квартире площадью 405 кв. м с четырьмя спальнями и двумя гостиными. Зато студию площадью 14 кв. м в крымской Гаспре в десяти минутах ходьбы от моря можно арендовать за 600 руб. в сутки, а в Краснодарском крае за 500 руб. в сутки сдается двухкомнатная квартира в центре Анапы.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 июля 2018 23:24
Девушки признали вину и объяснили свои действия неприязненными отношениями с отцом и причинением им «моральных страданий» на протяжении длительного... Социум
24
30 июля 2018 23:03
С 1 марта 2019 года. Социум
54
30 июля 2018 22:29
Елена Лапушкина побывала на выставке проектов в сфере инноваций и технического творчества, посетила инклюзивный городок и основные площадки Фестивального... Социум
127
Здравоохранение
29 июля 2018 11:39
Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Здравоохранение
279
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
323
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
341
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
245
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
573
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
371
Туризм
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
94
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
280
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
311
Образование
30 июля 2018 13:05
Самые популярные направления – информационные технологии, нефть и строительство. Образование
194
30 июля 2018 11:59
В школах не хватает учителей по математике, русскому и иностранному языкам. Образование
191
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
1604
Культура
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
328
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
553
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
362
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
941
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1175
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1201
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
448
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
464
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
949
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
733
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
762
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
930
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1391
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1335
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3050
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2122
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3273
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
579
Мероприятия
На iВолге участники защищают проекты и знакомятся с приглашенными региональными и федеральными экспертами
В воскресенье мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут в Красноглинском районе