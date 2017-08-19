Инсталляция SAMARA2018 появились около входа в парк Гагарина

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Объемные буквы SAMARA2018 появились около входа в парк им. Ю.А.Гагарина (со стороны Московского шоссе). Длина арт-объекта почти 17 метров, высота – 1,5 метра.Гостей мероприятия ждала развлекательная программа, викторины и конкурсы с призами с символикой ЧМ-2018, фотосессия.После открытия инсталляции на футбольном поле в парке состоялся товарищеский футбольный матч между представителями СМИ и Администрацией Самары. Игра завершилась со счетом 4:3. В упорной борьбе победу одержала команда СМИ, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru