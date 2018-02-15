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Новости /  Общество /  Социум  

Instagram ограничил пользователям из России доступ к постам Насти Рыбки про Олега Дерипаску

15 февраля 2018 22:37
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Как сообщает РБК, социальная сеть Instagram ограничила пользователям из России доступ к постам Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич), первый из которых содержал фотографию девушки с Олегом Дерипаской с подписью «Тренинг: Охота на олигарха», а второй — интервью, в котором Рыбка утверждала, что подверглась групповому изнасилованию на яхте миллиардера.

Как убедился корреспондент РБК, при заходе на страницу Насти Рыбки в Instagram с российского ip-адреса​ доступ к обоим постам отсутствует. При попытке открыть нужную ссылку появляется сообщение «К сожалению, эта страница недоступна».




Фото: личная страница Насти Рыбки «ВКонтакте» 
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