Инспекторы Центра ГИМС проводят патрулирование водоемов Самары и области

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Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Самарской области проводится усиленная профилактическая работа, цель которой – предупреждение происшествий на льду.В зимний период наибольшую опасность представляет выход людей и выезд техники на лёд. В группу риска входят люди, переходящие водоёмы по льду с целью сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лёд и любители зимней рыбалки.Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на водных объектах и случаев гибели на них: осуществляют рейды и патрулирования водоемов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб. Кроме этого, ежедневно специалисты ведут контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Самарской области.