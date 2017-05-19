Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Самарской области напомнили школьникам правила поведения на воде

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В преддверии купального сезона, в рамках Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам начали проводить занятия с детьми, посвященные правилам безопасного поведения на воде в летний период.Так, 17 мая 2017 года, инспектором по маломерным судам самарского инспекторского отделения Центра ГИМС Скрипачевой А.М. на общешкольном родительском собрании проведена беседа с родителями и педагогами об опасностях, подстерегающих детей на воде в летний период, и о необходимости внимательного отношения родителей к своим детям, особенно, в период школьных каникул.19 мая 2017 года в школе № 81 г.о. Самара с учениками 2-х и 3-х классов проведены уроки безопасности. В ходе занятий инспектор ГИМС рассказала ребятам о правилах купания, продемонстрировала основные средства спасения на водных объектах, объяснила, какие опасности подстерегают их на воде и по какому номеру нужно вызывать спасателей в случае беды.Занятия с инспекторами ГИМС помогают сформировать у ребят базовые навыки по основам безопасного поведения на водных объектах, а также помогают донести до детей, что безопасное место для купания - это специально оборудованное для этой цели место - пляж, который должен отвечать всем требованиям. Одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у воды запрещено.Сейчас акция проходит в общеобразовательных учреждениях области, с приходом лета инспекторы ГИМС будут проводить подобные мероприятия в детских оздоровительных лагерях.Акция продлится до окончания купального сезона.