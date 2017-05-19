Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Самарской области напомнили школьникам правила поведения на воде
19 мая 2017 12:29
115
В преддверии купального сезона, в рамках Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам начали проводить занятия с детьми, посвященные правилам безопасного поведения на воде в летний период.
Так, 17 мая 2017 года, инспектором по маломерным судам самарского инспекторского отделения Центра ГИМС Скрипачевой А.М. на общешкольном родительском собрании проведена беседа с родителями и педагогами об опасностях, подстерегающих детей на воде в летний период, и о необходимости внимательного отношения родителей к своим детям, особенно, в период школьных каникул.
19 мая 2017 года в школе № 81 г.о. Самара с учениками 2-х и 3-х классов проведены уроки безопасности. В ходе занятий инспектор ГИМС рассказала ребятам о правилах купания, продемонстрировала основные средства спасения на водных объектах, объяснила, какие опасности подстерегают их на воде и по какому номеру нужно вызывать спасателей в случае беды.
Занятия с инспекторами ГИМС помогают сформировать у ребят базовые навыки по основам безопасного поведения на водных объектах, а также помогают донести до детей, что безопасное место для купания - это специально оборудованное для этой цели место - пляж, который должен отвечать всем требованиям. Одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у воды запрещено.
Сейчас акция проходит в общеобразовательных учреждениях области, с приходом лета инспекторы ГИМС будут проводить подобные мероприятия в детских оздоровительных лагерях.
Акция продлится до окончания купального сезона.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 мая 2017 15:57
Сегодня в моде осознанное родительство, и поэтому вопросы о правильном планировании зачатия и рождения малыша, о подготовке к этому событию, о создании... Социум
23
19 мая 2017 15:52
С 8:00 22 мая до 23:00 2 июня 2017 года. Социум
35
19 мая 2017 15:48
В соревнованиях примут участие 18 семейных команд. Социум
46
Здравоохранение
18 мая 2017 23:32
«Луч-С» - это система для хранения и обработки медицинских данных. Здравоохранение
178
18 мая 2017 12:35
Эксперты отмечают, что нововведения помогут избежать спорных моментов в работе бригады. Здравоохранение
177
17 мая 2017 14:55
Они проведут акцию, посвященную Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Здравоохранение
260
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
194
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
340
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
302
Образование
19 мая 2017 10:58
Психологи считают, что жить в общежитии полезней, чем дома. Образование
154
19 мая 2017 10:45
Состоится экстренное (внеочередное) заседание Ученого совета. Образование
130
18 мая 2017 20:53
Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева. Образование
185
Культура
19 мая 2017 11:59
Мероприятие состоится в Парке Победы. Культура
116
18 мая 2017 17:52
В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов. Культура
202
18 мая 2017 10:41
Мероприятие состоится 20 мая. Культура
284
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
154
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
386
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
247
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
542
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1187
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1340
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1515
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2820
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1684
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1490
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1126
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
639
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1027
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2274
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3288
Мероприятия