Инспекторы ГИМС провели рейд по безопасности на водоемах в зимний

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С целью предотвращения несчастных случаев на льду инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками об опасностях зимней рыбалки на открытых водоемах и о трагических последствиях, которые могут их ожидать в случае провала под лед.Любителям подледного лова раздали памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период и напомнили об опасностях, которые также могут их подстерегать в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. подобные судна ввиду своих технических особенностей даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ним.Уважаемые граждане! Ледовый покров на акватории Волги у Самары неоднородный, имеются промоины и полыньи, торосы. Напоминаем вам в очередной раз - воздержитесь от выхода на лед, не стоит рисковать вашей жизнью и жизнями ваших близких.Обратите внимание на своих детей: объясните им, что выход на лед очень опасен. Каким бы ни был водоем, обращайте внимание на то, чем заняты ваши дети во время зимней прогулки, сообщает пресс-служба облМЧС.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.Фото: пресс-служба облМЧС