Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области

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В ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС обращают внимание людей на правила безопасности при нахождении на льду водоемов.Сегодня сотрудники государственной инспекции по маломерным судам России по Самарской области провели очередной профилактический рейд на реке Волга с целью напомнить любителям рыбалки о необходимости избегать выхода на лед в период его становления.Для закрепления результата своей работы сотрудники ГИМС распространяют информационные памятки-листовки, в которых рассказывается о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время года.Инспекторы ГИМС предупреждают: процесс ледостава еще не завершился, лед еще не успел набрать необходимую крепость, его структура рыхлая и пористая, имеются промоины. Поэтому выходить сейчас на лед крайне опасно!Рыбакам-любителям подледного лова стоит набраться терпения и дождаться, когда на реках и озёрах Самарской области завершится процесс ледостава и установится прочный ледовый покров.Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам не подвергать свои жизни смертельной опасности! Если среди ваших родных и знакомых есть любители зимней рыбалки, убедите их не выходить на непрочный лед!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС