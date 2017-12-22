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Новости /  Общество /  Социум  

Инспекторы ГИМС предупреждают: выходить сейчас на лед крайне опасно!

22 декабря 2017 15:31
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Рыбакам-любителям подледного лова стоит набраться терпения и дождаться, когда на реках и озёрах Самарской области завершится процесс ледостава и установится прочный ледовый покров.
Становление льда на большинстве водоемов региона еще не завершилось, но любители зимней рыбалки уже поспешили за уловом по неокрепшему льду.

Так, в Сызранском районе сотрудники ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» совместно с сотрудниками Управления по общественной безопасности и представителями СМИ провели профилактический рейд на реке Сызранка с целью напомнить любителям рыбалки о необходимости избегать выхода на лед в период его становления.

17 рыбаков не торопились покидать места клева даже после установления предупреждающих аншлагов с надписью ««Осторожно! Тонкий лёд. Проход и проезд по льду запрещён».

Инспекторы ГИМС предупреждают: процесс ледостава еще только начался, лед еще не успел набрать необходимую крепость, его структура рыхлая и пористая. Поэтому выходить сейчас на лед крайне опасно!

Рыбакам-любителям подледного лова стоит набраться терпения и дождаться, когда на реках и озёрах Самарской области завершится процесс ледостава и установится прочный ледовый покров.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует самарцам не подвергать свои жизни смертельной опасности! Если среди ваших родных и знакомых есть любители зимней рыбалки, убедите их не выходить на непрочный лед!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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