Инспекторы ГИМС Самарской области проводят ежедневные патрулирования водных объектов

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Во время рейдов инспекторы контролируют соблюдение правил навигации, проводят профилактические беседы о безопасности на водоемах, распространяют памятки и листовки.Владельцам маломерных судов необходимо помнить, что перед выходом на воду они должны иметь все необходимые документы: удостоверение на право управления маломерным судном (соответствующий номер), судовой билет с соответствующей отметкой о прохождении техосмотра, талон с соответствующей отметкой о прохождении техосмотра.Маломерное судно должно быть укомплектовано необходимым имуществом, причём не только в момент прохождения технического осмотра, но и в процессе его эксплуатации, т.к. это необходимо, прежде всего, для сохранения жизни, как судоводителя, так и пассажиров.Помните и всегда соблюдайте правила безопасного поведения на акваториях водоёмов, помните, только ваша осторожность и здравый рассудок – залог сохранения здоровья и жизни, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС