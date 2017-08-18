Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником
18 августа 2017 17:56
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Первый заместитель начальника Главного управления подполковник внутренней службы Алексей Аникин поздравил инспекторов ГИМС с профессиональным праздником, пожелал успехов в дальнейшей работе по обеспечению безопасности на водных объектах и подчеркнул, что на территории региона находится большой объем плавсредств, водных ресурсов, а также жителей, проводивших время на воде, и от успешной работы инспектора зависят жизни и здоровье граждан Самарской области.
С праздником личный состав также поздравили и.о. главного государственного инспектора по маломерным судам Самарской области Анна Третьякова и и.о. начальник Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Виталий Зюбин.
За образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам ГИМС были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.
«Работа государственного инспектора по маломерным судам – это истинно-мужественная профессия достойная уважения и почета. Ведь только мужественный человек способен оказать помощь терпящим бедствие на воде, прийти на помощь в любое время дня и ночи, а при необходимости предотвратить происшествие», - отметил начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко, сообщает пресс-служба МЧС Самары.
Фото: Пресс-служба МЧС Самара
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