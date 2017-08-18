Инспекторов ГИМС Самарской области поздравили с профессиональным праздником

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Первый заместитель начальника Главного управления подполковник внутренней службыпоздравил инспекторов ГИМС с профессиональным праздником, пожелал успехов в дальнейшей работе по обеспечению безопасности на водных объектах и подчеркнул, что на территории региона находится большой объем плавсредств, водных ресурсов, а также жителей, проводивших время на воде, и от успешной работы инспектора зависят жизни и здоровье граждан Самарской области.С праздником личный состав также поздравили и.о. главного государственного инспектора по маломерным судам Самарской областии и.о. начальник Центра ГИМС МЧС России по Самарской областиЗа образцовое исполнение должностных обязанностей и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности наиболее отличившимся сотрудникам ГИМС были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности.«Работа государственного инспектора по маломерным судам – это истинно-мужественная профессия достойная уважения и почета. Ведь только мужественный человек способен оказать помощь терпящим бедствие на воде, прийти на помощь в любое время дня и ночи, а при необходимости предотвратить происшествие», - отметил начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы, сообщает пресс-служба МЧС Самары.Фото: Пресс-служба МЧС Самара