Инклюзивная встреча «Время волшебства» пройдет в Самарском областном музее Алабина

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Праздник к Международному дню инвалидов проводится на площадке музея совместно с центром «Школа-Музей-Культура» и адресован людям с особенностями развития, их семьям, друзьям и всем желающим.В программе встречи – спектакли театра «Астрей», театра-студия «МиРок», мастер-классы и танцевальные номера различного направления, от классики до современной хореографии. Все танцы адаптированы для комфортного участия детей и молодежи с инвалидностью и без нее.Перед началом праздника можно будет разучить основные танцевальные па вместе с опытными педагогами, поэтому принять участие в мероприятии смогут даже люди, никогда прежде незанимавшиеся танцами.Также во время встречи для гостей музея будет действовать творческая арт-площадка.Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства