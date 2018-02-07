Инициативы самарцев по благоустройству города: Самарские школьники представили проект благоустройства сквера «Солнечная поляна»
7 февраля 2018 17:56
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Сам федеральный проект направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Базовый принцип его реализации – общественное участие. Теперь определять приоритеты благоустройства Самары будут сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится уже 18 марта.
Самарцы также принимают участие в формировании адресного списка, предлагая общественные территории: площади, парки, скверы и пешеходные зоны, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь.
Инициативные и неравнодушные жители домов 236-244 по ул. Ново-Садовая объединились, чтобы не только сохранить природный ландшафт – дубовую рощу и озеро, но и благоустроить территорию сквера «Солнечная поляна».
Как рассказала председатель ТОС «Перспектива» Полина Николаенко, активисты микрорайона вопросами благоустройства сквера занимаются с 2003 года.
«Мы здесь и деревья молодые высаживали, в порядок территорию приводили, в субботниках принимаем самое активное участие. Несколько лет назад добились, чтобы озеро почистили. Здесь растут столетние дубы. Деревья нужно сохранить. Необходимо улучшать экологическое состояние дубовой рощи», - поделилась Полина Николаенко.
В рамках реализации проекта благоустройства сквера «Солнечная поляна» инициативная группа жителей предусматривает ликвидацию незаконно установленных гаражей.
«От озера до ул. Солнечная находится более 100 гаражей. Причем, большинство из них вплотную примыкает к забору школы №154. У нас были вопиющие случаи, когда гаражи ставили так, что дети не могли пройти в школу. Только совместными усилиями со стороны жителей, благодаря поддержке городской и районной администраций, депутатов, мы смогли переломить ситуацию. Часть гаражей было ликвидировано, - рассказал член совета ТОС «Перспектива» Александр Давитьян. – Теперь мы с жителями хотим, во-первых, окончательно убрать все гаражи, а, во-вторых, создать мини-парк, чтобы нашему подрастающему поколению было, где с пользой проводить свободное время. К нашей работе мы привлекли старшеклассников школы №154, которые помогли создать проект благоустройства».
По словам ученицы 9 класса школы № 154 Наязиной Лизы, предложение об участии в создании проекта благоустройства сквера было вынесено на совет старшеклассников и было поддержано единогласно.
«Мы также внесли свои предложения: вместо гаражей установить спортивную площадку, уличные турники, тренажеры и беговые дорожки. На общем собрании жителей, где мы также принимали участие, было решено включить в проект: создание цветников и высадку молодых деревьев, установку лавочек, урн и беседок, провести освещение и асфальтировать территорию, установить сцену для проведения концертов», - поделилась результатами общественной работы Лиза Наязина.
Сегодня «борцы» за сквер «Солнечная поляна» подали соответствующую заявку в администрацию Промышленного района.
«Чтобы все задуманное было реализовано, теперь необходима активная позиция жителей микрорайона. Исключительно важно, чтобы они не оставались в стороне, а 18 марта пришли на избирательный участок и определились с приоритетами в благоустройстве нашего микрорайона», - подчеркнула депутат райсовета Промышленного района, директор МБОУ «Школа № 154» с углубленным изучением отдельных предметов» Наталия Корнилова.
Напомним, что в Самаре заявочная кампания продлится до 10 февраля, поэтому все, кому небезразлично, как развивается и как выглядит родной город, могут принять в ней активное участие.
Подать свои предложения по отбору общественных территорий граждане могут в следующих пунктах приема предложений:
Департамент городского хозяйства и экологии, ул. Коммунистическая, 17А, каб. 126, тел. 266-54-54;
Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30. тел. 339-01-53, 339-01-26;
Кировский район, ул. Нагорная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;
Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 950-35-12;
Куйбышевский район, ул. Зелёная, 14А, зал совещаний, тел. 330-36-50;
Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 203, тел. 339-27-60;
Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;
Промышленный район, ул. Краснодонская, 32А (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 995-18-73, 995-91-37;
Самарский район, ул. Некрасовская, 40 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 333-24-47;
Советский район ул. Советской Армии, 27, каб. 16, тел. 262-28-72.
Кроме того, онлайн-заявку можно подать на сайте http://gorodsreda63.ru/ .
После окончания заявочной кампании на территории каждого внутригородского района Самары с середины февраля и до 10 марта будут проходить открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, в которых жители города также смогут принять участие.
Следующий, решающий, этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории - аутсайдеры народного голосования, будут реализованы в последующие годы, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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