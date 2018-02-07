Инициативы самарцев по благоустройству города: Самарские школьники представили проект благоустройства сквера «Солнечная поляна»

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Сам федеральный проект направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. Базовый принцип его реализации – общественное участие. Теперь определять приоритеты благоустройства Самары будут сами жители путем прямого рейтингового голосования, которое состоится уже 18 марта.Самарцы также принимают участие в формировании адресного списка, предлагая общественные территории: площади, парки, скверы и пешеходные зоны, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании в первую очередь.Инициативные и неравнодушные жители домов 236-244 по ул. Ново-Садовая объединились, чтобы не только сохранить природный ландшафт – дубовую рощу и озеро, но и благоустроить территорию сквера «Солнечная поляна».Как рассказала председатель ТОС «Перспектива» Полина Николаенко, активисты микрорайона вопросами благоустройства сквера занимаются с 2003 года.«Мы здесь и деревья молодые высаживали, в порядок территорию приводили, в субботниках принимаем самое активное участие. Несколько лет назад добились, чтобы озеро почистили. Здесь растут столетние дубы. Деревья нужно сохранить. Необходимо улучшать экологическое состояние дубовой рощи», - поделилась Полина Николаенко.В рамках реализации проекта благоустройства сквера «Солнечная поляна» инициативная группа жителей предусматривает ликвидацию незаконно установленных гаражей.«От озера до ул. Солнечная находится более 100 гаражей. Причем, большинство из них вплотную примыкает к забору школы №154. У нас были вопиющие случаи, когда гаражи ставили так, что дети не могли пройти в школу. Только совместными усилиями со стороны жителей, благодаря поддержке городской и районной администраций, депутатов, мы смогли переломить ситуацию. Часть гаражей было ликвидировано, - рассказал член совета ТОС «Перспектива» Александр Давитьян. – Теперь мы с жителями хотим, во-первых, окончательно убрать все гаражи, а, во-вторых, создать мини-парк, чтобы нашему подрастающему поколению было, где с пользой проводить свободное время. К нашей работе мы привлекли старшеклассников школы №154, которые помогли создать проект благоустройства».По словам ученицы 9 класса школы № 154 Наязиной Лизы, предложение об участии в создании проекта благоустройства сквера было вынесено на совет старшеклассников и было поддержано единогласно.«Мы также внесли свои предложения: вместо гаражей установить спортивную площадку, уличные турники, тренажеры и беговые дорожки. На общем собрании жителей, где мы также принимали участие, было решено включить в проект: создание цветников и высадку молодых деревьев, установку лавочек, урн и беседок, провести освещение и асфальтировать территорию, установить сцену для проведения концертов», - поделилась результатами общественной работы Лиза Наязина.Сегодня «борцы» за сквер «Солнечная поляна» подали соответствующую заявку в администрацию Промышленного района.«Чтобы все задуманное было реализовано, теперь необходима активная позиция жителей микрорайона. Исключительно важно, чтобы они не оставались в стороне, а 18 марта пришли на избирательный участок и определились с приоритетами в благоустройстве нашего микрорайона», - подчеркнула депутат райсовета Промышленного района, директор МБОУ «Школа № 154» с углубленным изучением отдельных предметов» Наталия Корнилова.Напомним, что в Самаре заявочная кампания продлится до 10 февраля, поэтому все, кому небезразлично, как развивается и как выглядит родной город, могут принять в ней активное участие.Подать свои предложения по отбору общественных территорий граждане могут в следующих пунктах приема предложений:Департамент городского хозяйства и экологии, ул. Коммунистическая, 17А, каб. 126, тел. 266-54-54;Железнодорожный район, ул. Урицкого, 21, каб. 22, 30. тел. 339-01-53, 339-01-26;Кировский район, ул. Нагорная, 134, каб. 1, тел. 933-15-17;Красноглинский район, ул. Сергея Лазо, 11 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 950-35-12;Куйбышевский район, ул. Зелёная, 14А, зал совещаний, тел. 330-36-50;Ленинский район, ул. Садовая, 243, каб. 203, тел. 339-27-60;Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 37, тел. 337-09-17;Промышленный район, ул. Краснодонская, 32А (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 995-18-73, 995-91-37;Самарский район, ул. Некрасовская, 40 (в помещении отдела по работе с обращениями граждан), тел. 333-24-47;Советский район ул. Советской Армии, 27, каб. 16, тел. 262-28-72.Кроме того, онлайн-заявку можно подать на сайте http://gorodsreda63.ru/ .После окончания заявочной кампании на территории каждого внутригородского района Самары с середины февраля и до 10 марта будут проходить открытые обсуждения проектов благоустройства общественных пространств, в которых жители города также смогут принять участие.Следующий, решающий, этап - 18 марта 2018 года. В этот день состоится прямое рейтинговое голосование по определению общественных пространств Самары, которые будут благоустроены в этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». А поскольку президентский проект продлен до 2022 года, то общественные территории - аутсайдеры народного голосования, будут реализованы в последующие годы, сообщает пресс-служба администрации Самары.