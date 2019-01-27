Информация по теплу на улице Молодежной, 8

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Сейчас на место приехали глава города, глава администрации Промышленного района, представители УК. Работа по выявлению причин сбоя в подаче тепла продолжается. Будем информировать вас по ходу развития ситуации.По предварительной информации в доме имеются незаконные перепланировки: были установлены батареи для отопления лоджий. Из-за долгого отсутствия тепла они были заморожены и это не позволило запустить дом в полном объеме. Сейчас проводится работа с собственниками данных квартир, их ищут,чтобы разморозить стояки. Из 28 стояков проблемных 8, большая часть квартир сейчас с отоплением.Такая же ситуация из-за незаконного обогрева лоджий возникла на ул.Солнечной. Ведем поиск жителей, чтобы отогреть стояки в квартирах и запустить отопление. В дальнейшем нужно обследовать каждую квартиру,чтобы обеспечить допуск к системе теплоснабжения и привести в соответствие с законом перепланировки. Для этого будут приняты все необходимые меры, вплоть до судебных разбирательств, передает пресс-служба горадминистрации.