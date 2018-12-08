Информация по теме выявленных случаев заболевания корью в Самаре
8 декабря 2018 20:19
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В связи с появившейся информацией о запрете посещения торговых центров из-за возможности заболеть корью, информируем, что все заболевшие (5 человек) были изолированы и госпитализированы, летальных случаев нет. Ситуация на контроле. Для предупреждения распространения заболевания предприняты все необходимые меры.
Медицинскими организациями Самары обеспечено ежедневное наблюдение за контактными лицами в течение всего инкубационного периода, продолжается проведение иммунизации против кори среди контактных лиц, подлежащих иммунизации.
По информации медицинских организаций абсолютное большинство жителей Самарской области привито от кори.
Жителям, не привитым от данного вида заболевания, рекомендуем ограничить посещение массовых мероприятий и обратиться в поликлиники по месту жительства для проведения вакцинации, передает пресс-служба облправительства.
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Иммунизация населения против кори проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в возрасте 6 лет.
Также в рамках национального календаря профилактических прививок прививкам против кори подлежат дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.
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