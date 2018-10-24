Информация по сообщению УФАС СО по факту возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства

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Информация по сообщению УФАС СО по факту возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.



На 24 октября 2018 года никаких документов по вопросу возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на

рынке муниципальных перевозок в Администрацию городского округа Самара не поступало.



Как только появятся официальные бумаги, они будут внимательно изучены, после чего можно будет давать содержательные комментарии, передает пресс-служба администрации Самары.