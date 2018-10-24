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Новости /  Общество /  Социум  

Информация по сообщению УФАС СО по факту возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства

24 октября 2018 17:16
118
Информация по сообщению УФАС СО по факту возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства. 

На 24 октября 2018 года никаких документов по вопросу возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства на
рынке муниципальных перевозок в Администрацию городского округа Самара не поступало.

Как только появятся официальные бумаги, они будут внимательно изучены, после чего можно будет давать содержательные комментарии, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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