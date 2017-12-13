Информация об организации приема в 1 классы общеобразовательных организаций Самарской области на 2018/19 учебный год
13 декабря 2017 16:45
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Накануне старта кампании по подаче заявлений заместитель министра образования и науки Светлана Бакулина рассказала об ее особенностях:
«Число будущих первоклассников, как и в предыдущие несколько лет, в городах и большинстве сельских районов растет. По прогнозам, их будет свыше 36 870», - отметила заминистра.
Информация о датах и времени начала приема заявлений размещена на официальном сайте министерства образования и науки Самарской области (далее − минобрнауки Самарской области) - http://educat.samregion.ru/, органов управления образованием, школ области.
Прием будет осуществляться во все общеобразовательные организации (школы), которые набирают 1 классы в 2018/19 учебном году.
Информацию о планируемом количестве мест в 1 классах каждая общеобразовательная организация размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде.
На официальных сайтах всех территориальных управлений минобрнауки Самарской области и департаментов образования городских округов Самара и Тольятти будут размещены копии документов, закрепляющих за общеобразовательными учреждениями территориальные участки, а также перечень всех общеобразовательных организаций с реквизитами, адресами их официальных сайтов и минимальным количеством мест для приема.
Четвертый год подряд заявления в 1 класс родители (законные представители) детей могут подать, не только лично обратившись в
общеобразовательное учреждение, но и самостоятельно в электронной форме посредством государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (далее − АСУ РСО) по адресу в сети Интернет: http://es.asurso.ru/ (Портал образовательных услуг).
Для удобства граждан минобрнауки Самарской области с 20 ноября по 4 декабря 2017 года открыло специальный ресурс в сети Интернет для ознакомления с процедурой подачи электронного обращения в 1 класс по адресу: http://etest.asurso.ru/.
С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года доступ к демонстрационной форме заявления о приёме в 1 класс будет возобновлён.
Для получения доступа к электронным формам обращений в 1 классы государственных и муниципальных школ Самарской области гражданам обязательно необходимо заблаговременно до даты начала приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на сайте https://gosuslugi.ru или https://esia.gosuslugi.ru/registration/ с использованием своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА. Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться, перейдя по ссылке - http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na- saite-gosuslugi/.
Светлана Бакулина особо подчеркнула, что для всех будущих первоклассников места в школах гарантированы, и посоветовала не поддаваться на обещания мошенников, желающих поживиться за счет доверчивых родителей, а подробно ознакомиться с правилами приема на сайтах министерства, департаментов образования Самары и Тольятти, а также самих образовательных учреждений, где все расписано до мелочей.
Процедура приема в 1 классы будет проходить в несколько этапов:
1 этап – с даты и времени начала приема (по графику) по 30 июня 2018 г. – для детей, проживающих на закрепленной за
общеобразовательным учреждением территорией и детей, посещающих структурное подразделение (филиал) общеобразовательного учреждения – детский сад (порядок приема закрепляется в правилах приема конкретной школы). Один из родителей (законных представителей) ребенка подает электронное обращение путем заполнения соответствующих сведений по адресу в сети Интернет: https://es.asurso.ru/;
Перед заполнением родитель (законный представитель) должен пройти авторизацию в ЕСИА, выбрать муниципальный район или городской округ, где находится выбранная им общеобразовательная организация, заполнить форму, дать согласие (ставится галочка) на обработку своих персональных данных и своего ребенка, в отношении которого подается обращение.
После заполнения и регистрации электронного обращения родитель (законный представитель) получит регистрационный номер, по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО.
Общеобразовательная организация на своем информационном стенде и на официальном сайте размещает реестр всех зарегистрированных обращений, в котором указывается номер, дата и время регистрации.
После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи данных в АСУ РСО, родитель (законный представитель) ребенка должен лично предоставить в общеобразовательную организацию документы, подтверждающие указанные им сведения в электронном заявлении:
• Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия);
• Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания на закреплённой территории (оригинал + копия) - необходимо получить заранее;
• Любые иные документы по усмотрению заявителя (оригинал + копия).
О порядке получения свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания на несовершеннолетнего Вы можете узнать на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России– https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/регистрационный-учет.
• Документ, удостоверяющий личность родителя / законного представителя (оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Если в установленный срок документы не будут предоставлены или сведения о ребенке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в электронном заявлении, то заявление будет аннулировано и ребенок не сможет быть зачисленным в данную общеобразовательную организацию. В этом случае родителям необходимо будет подавать обращение повторно.
Из всех подаваемых обращений в 1 класс на одного ребенка будет зарегистрировано первое по времени подачи обращение только в одну школу, т.е. зарегистрировать на одного ребенка одновременно несколько обращений или обращения в две и более общеобразовательных организаций не получится.
Повторно подать обращение возможно только после рассмотрения зарегистрированного заявления администрацией школы и отказа в приеме (аннулирования) данного заявления в АСУ РСО.
После приема полного пакета документов от родителя (законного представителя) в течение 7 рабочих дней школой принимается решение о приеме на обучение ребенка и издается приказ о его зачислении. Данный приказ в день издания размещается на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы (с обезличенными персональными данными зачисленных детей).
Отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных мест. В случае если родителям (законным представителям) отказано в приеме в 1 класс школы по месту регистрации ребенка, им необходимо письменно обращаться в территориальный орган управления образованием с заявлением и его ребенку будет предоставлено место в школе:
- в Самаре и Тольятти – в департаменты образования Самары и Тольятти;
- в остальных муниципальных районах и городских округах Самарской области – в территориальные управления минобрнауки Самарской области.
2 этап – с 1 июля 2018 по 5 сентября 2018 г. - вне зависимости от места регистрации ребёнка. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок подачи заявления и документов аналогичен порядку на 1 этапе. Если школа приняла всех зарегистрированных на закрепленной за ней территорией детей ранее 30 июня 2018 года, то она может начать прием на свободные места всех детей без исключения ранее 1 июля 2018 г. о чем будет сообщено школой дополнительно.
При подаче заявлений мы рекомендуем родителям самостоятельно заполнить электронное обращение в 1 класс и, получив регистрационный номер, обратиться в школу с пакетом документов, т.к., обратившись лично в школу с заявлением, данные о ребенке также будут внесены в АСУ РСО сотрудником школы, ответственным за прием документов, но время, затрачиваемое на обработку данных, проверку представленных документов и заполнение формы сотрудником школы будет больше, чем в случае самостоятельной подачи заявления в АСУ РСО, сообщает пресс-служба облправительства.
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