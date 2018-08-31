Информация для жителей Самарской области о «розовых» озёрах в Кинельском районе

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По информации инженера ООО «Межрайонный напорный самоточный коллектор» Астаева Ю.В. розовый цвет воды в прудах-накопителях связан с сезонными процессами жизнедеятельности одноклеточных зелёных водорослей – хлорелл, запущенных в пруды 5 лет назад для биологической очистки сточных вод.Хлорелла подавляет рост «сине-зеленных» водорослей, тем самым препятствует цветению воды, а также способствует очистке водоема от нефтепродуктов, тяжелых металлов, фенолов и т.д.Угрозы жителям данное явление не несет. передает пресс-служба облправительства.