Информация для участников долевого строительства проблемных объектов Самарской области
29 ноября 2017 17:36
96
По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту. Список пострадавших от недобросовестных застройщиков будет размещен на официальном сайте министерства.
Во исполнение требований Федерального законодательства размещение персональных данных обманутых дольщиков возможно только с письменного согласия гражданина. Поэтому каждому обманутому дольщику необходимо лично в течение 5 дней подписать согласие на обработку и распространение своих персональных данных в администрации района по месту расположения проблемного объекта долевого строительства.
Скачать заявление можно на сайте министерства строительства Самарской области (Обработка персональных данных.docx) и на сайте Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 ноября 2017 18:07
На территории библиотеки расположен мобильный пункт по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для... Социум
24
29 ноября 2017 17:36
По поручению главы области Дмитрия Азарова министерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому... Социум
95
29 ноября 2017 15:20
Это – одно из старейших в стране и первое среднее специальное заведение в Самаре. Социум
84
Здравоохранение
28 ноября 2017 11:33
Самарский областной медицинский центр «Династия» стал финалистом конкурса. Здравоохранение
184
28 ноября 2017 10:10
Участники посетили мастер-классы и открытые лекции. Здравоохранение
174
27 ноября 2017 22:02
В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи,... Здравоохранение
288
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
225
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
451
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
329
Туризм
27 ноября 2017 21:10
Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
64
27 ноября 2017 11:24
Остров не могут покинуть 59 тыс. туристов, среди которых 300 россиян. Туризм
177
25 ноября 2017 09:25
В Египте по указу главы государства проводится масштабная антитеррористическая операция. Туризм
414
Образование
29 ноября 2017 11:02
Следующий рейс в рамках проекта из Саратова в Самару запланирован на 2 декабря. Образование
141
27 ноября 2017 14:47
Такую идею поддержали две трети респондентов. При этом 19% россиян считают, что такие уроки в школах проводить не следует. Образование
242
27 ноября 2017 10:22
Новая технология позволяет определить конкретного ученика, «слившего» ответы на ЕГЭ в сеть. Образование
185
Культура
29 ноября 2017 15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
102
29 ноября 2017 14:14
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок». Культура
103
29 ноября 2017 12:35
Мероприятия проводит Самарский литературный музей. Культура
126
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
124
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
193
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
289
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4852
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1741
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8624
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2441
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9787
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2827
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1839
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1432
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1779
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1668
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1396
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3032
Мероприятия