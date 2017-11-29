Информация для участников долевого строительства проблемных объектов Самарской области

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По поручению главы областиминистерство строительства Самарской области планирует опубликовать реестр обманутых дольщиков по каждому объекту. Список пострадавших от недобросовестных застройщиков будет размещен на официальном сайте министерства.Во исполнение требований Федерального законодательства размещение персональных данных обманутых дольщиков возможно только с письменного согласия гражданина. Поэтому каждому обманутому дольщику необходимо лично в течение 5 дней подписать согласие на обработку и распространение своих персональных данныхСкачать заявление можно на сайте министерства строительства Самарской области (Обработка персональных данных.docx) и на сайте Правительства Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.