Имена Иосифа Кобзона и его жены станут брендами

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По словам директора фонда Юлии Дороховой, это сделано прежде всего для защиты имени певца от недобросовестного использования.— Пока это сделано для защиты прав, чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, — например, в афишах, без разрешения, — пояснила она.Также было отмечено, что в ближайшее время в организации не собираются выпускать продукцию под новыми брендами.