Илон Маск призвал колонизировать Марс до начала Третьей мировой войны

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«Если случится Третья мировая война, то нам лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена», — сказал Маск.Создатель Space X напомнил, что его компания работает над аппаратом BFR, который впервые будет запущен в 2019 году, а впоследствии, как планируется, сможет доставлять людей на Марс. При этом он указал, что создание на этой планете колонии потребует огромных ресурсов.