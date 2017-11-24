Илон Маск: Искусственный интеллект — это геноцид человечества

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Очередное громкое заявление он сделал во время недавнего интервью. Маск уверен, что ИИ — настоящая угроза человечества.Сейчас и Amazon, и Apple, и Google, и Facebook знают о нас слишком много. Созданный в недрах этих компаний искусственный интеллект получит огромную власть над людьми. А, как не раз подтверждала история, концентрация власти в одних руках — рискованная штука.В Google над контролем ИИ работают всего несколько человек. При этом нет никакого контроля извне. Так быть попросту не должно.Маск не отрицает полезности ИИ, отдавая отчет, что такие технологии играют ключевую роль при диагностировании рака или анализе психологического состояния пациентов. Но без контроля развитие нейронных сетей слишком опасно.Илону Маску принадлежит и еще одна компания Neuralink, занимающаяся изучением так называемых нейронных кружев. По мнению ее основателя Маска, только совместное развитие человеческого интеллекта наравне с машинами позволит обезопасить будущее.