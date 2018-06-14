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Новости /  Общество /  Социум  

Игроки сборной Швейцарии осваиваются в Тольятти

14 июня 2018 15:43
Футболисты швейцарской сборной, чья база находится в тольяттинском LADA-RESORT, начали делиться видами города в соцсетях. Среди них — защитник сборной Штефан Лихтштайнер, тренер вратарей Патрик Фолетти и полузащитник Валон Берхами, передает "Самарское обозрение"
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Комментарии



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Сегодня 14 июня состоится церемония открытия Фестиваля болельщиков.
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СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
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История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
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В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
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В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
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В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
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Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
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На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в большой культурно-развлекательной программе примут участие 600 артистов
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