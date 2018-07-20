Игорь Косилов: "На территории Самарской области должен быть создан единый методический консультационный центр"

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Игорь Косилов принял участие в работе площадки, на которой обсуждалось совершенствование системы управления жилищным фондом.В первую очередь он отметил, что полностью поддерживает ту модель работы над стратегией развития региона, которую предложил Дмитрий Азаров. «Сейчас власть открыта к получению информации, любой заинтересованный человек может выйти со своим предложением. Я думаю, что это единственно правильный способ сбора инициатив о развитии Самарского региона», - убежден Игорь Косилов.По словам Игоря Косилова, необходимо скорейшее принятие регионального закона «Об общественном жилищном контроле». С соответствующей инициативой Общественная палата Самарской области уже вышла в губернскую думу, но пока процесс, по мнению Игоря Косилова, идет не так быстро, как хотелось бы. «Меня интересовало продвижение этого закона, потому что во многих соседних субъектах РФ, которые мы хотим обогнать, такие документы уже приняты и работают. Например, в Татарстане и Чувашии», - добавил Косилов.Также в рамках работы секции обсуждались вопросы, касающиеся модернизации системы просвещения граждан в сфере ЖКХ. Не менее актуальными, по словам Игоря Косилова, являются вопросы разработки регионального стандарта управления недвижимым имуществом, доработки модельного договора управления многоквартирным домом.«На мой взгляд, с учетом всего этого, на территории Самарской области должен быть создан единый методический консультационный центр, куда стекалась бы информация от всех заинтересованных сторон и лиц, со всех существующих обучающих и проектных офисов. Это должно быть то место, куда жители могут прийти и получить грамотную консультацию, обучение. Главное — этот центр должен работать на постоянной основе в режиме регулярной актуализации информации», - подытожил Игорь Косилов.