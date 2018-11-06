Игорь Комаров вручил удостоверение судьи председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александру Ефанову

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Во вторник, 6 ноября, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округевручил удостоверение судьи председателю Шестого кассационного суда общей юрисдикцииВ церемонии приняли участие Губернатор Самарской области, начальник УФСБ России по Самарской области Владимир Татауров, начальник ГУ МВД России по Самарской области, прокурор Самарской областиВручая служебное удостоверение, Полпред Президента в ПФО от имени присутствующих пожелал руководителю судебной инстанции успехов «в непростом, но очень важном деле».Напомним, Указ о назначении председателя Шестого кассационного суда был подписан Президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2018 года. Всего в стране будет создано девять подобных инстанций, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре – в 24-этажном здании на Крымской площади в границах улиц Дерябинской и Самойловской. В компетенцию суда войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов девяти регионов ПФО.Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года, поэтому вопрос достройки здания на Крымской площади находится на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас строительные работы выполнены на 85%, частично готовы инженерные сети и отделка. Проект реконструкции, который готовит институт «ТеррНИИгражданпроект», предполагает сохранение существующих площадей с одновременным расширением нижней технической зоны и пристройкой специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная площадь, будут расширены козырек и входная группа.«Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы кассационного суда на территории Самарской области», – отметил Дмитрий Азаров во время выездного совещания на объекте 24 октября, передает пресс-служба облправительства.