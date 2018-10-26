Игорь Комаров посетил Чувашский кадетский корпус
26 октября 2018 17:23
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Сегодня здесь учатся 400 ребят. Кроме обычной школьной программы кадеты проходят обучение по профилю подготовки специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Чувашский кадетский корпус открылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учебным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта «КаДетство», который реализуется по инициативе и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Игорь Комаров узнал, как живут и учатся будущие защитники Родины, пообщался с кадетами. Ему показали, как проводятся занятия по легкой атлетике, строевой и стрелковой подготовке. Полномочный представитель осмотрел кабинет робототехники, побывал на уроках ОБЖ, математики и шахматной игры.
Ребята показали спальные места, столовую, медицинский блок и актовый зал.
После осмотра в здании кадетского корпуса полномочный представитель Президента РФ в ПФО провел совещание по презентации Учебно-методического центра патриотического воспитания Приволжского федерального округа «Гвардеец», на котором присутствовали руководители регионов ПФО. С основным докладом выступил председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.
Напомним, 31 мая 2018 года было подписано соглашение между полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе, правительством Нижегородской области и ДОСААФ России о взаимодействии по созданию на базе Нижегородского кадетского корпуса первого в России пилотного окружного Учебно-методического центра патриотического воспитания «Гвардеец».
Основная задача создаваемого Учебного центра — подготовка молодежи к службе в армии, обучение начальным военным знаниям и патриотическое воспитание.
«Гвардееец» станет методическим центром, где представители всех регионов ПФО смогут пройти обучение по программам и методикам организации обязательных пятидневных учебных сборов допризывной молодежи и других мероприятий патриотической направленности. Здесь будет координироваться опыт внедрения современных образовательных технологий, новых форм, методов и средств воспитательной работы.
Участники «Гвардейца» дополнительно по программам ДОСААФ России смогут освоить робототехнику, парашютное дело, авиамоделирование, управление беспилотными летательными аппаратами, программирование и радиоэлектронику.
Учебный центр станет не только площадкой для повышения профессионального уровня педагогических работников, но и окружным центром организационно-методического обеспечения образовательного процесса по военно-патриотическому воспитанию, передает пресс-служба ПФО.
Фото: пресс-служба ПФО
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