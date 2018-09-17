Игорь Комаров о Дмитрие Азарове: "Самара - его жизнь!"

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"Дмитрий Игоревич - настоящий системный руководитель. Уважает людей, умеет их слушать и вникает в проблемы, находит оптимальные пути решения", - подчеркнул полпред президента РФ в ПФО.Игорь Комаров также отметил, что за время работы Дмитрия Азарова в регионе произошли позитивные перемены: в бюджетной политике, инвестиционной привлекательности Самарской области (рейтинг АСИ поднялся на 17 пунктов), ситуации в образовании и здравоохранении, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.