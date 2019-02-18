Игорь Комаров направил приветствие ветеранам-афганцам и участникам торжественного митинга, посвященного 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

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В регионах Приволжского федерального округа чтут историю страны и хранят память о погибших земляках. Большую работу по пропаганде подвигов солдат и офицеров ведут областные общественные организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, а также военно-патриотические клубы и музеи.На личном контроле полпреда– проведение окружного проекта «Герои Отечества», который реализуется в целях организации системной работы по поддержке различных категорий защитников Отечества, участников героических событий, а также по увековечению памяти военнослужащих. В рамках проекта на регулярной основе проходят «Уроки мужества» с участием защитниковОтечества из регионов Приволжья, где ребятам рассказывают об отваге и героизме, готовности к самопожертвованию во имя Родины.От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова к участникам митинга в Нижнем Новгороде обратился заместитель полпреда«Военный конфликт на территории Республики Афганистан с участием советских воинов-интернационалистов длился более 9 лет и оставил глубокий след в истории нашей страны. Потери советских военнослужащих составили свыше 15 тысяч человек. Мы помним и чтим всех, кто исполнял и исполняет свой интернациональный воинский долг, тех, кто погиб в бою, защищая нашу страну и свой народ на дальних рубежах в Афганистане и современной Сирийской Арабской Республике, и тех, кто сегодня рядом с нами.Международный терроризм развязал против нашего государства жестокую, бесчеловечную войну. Цель у нее одна – расчленить Россию, нарушить ее суверенитет и поссорить ее народы. Но на борьбу с терроризмом, как и 30 лет назад, встали российские солдаты, офицеры, генералы, готовые пожертвовать своей жизнью во благо мирного неба над головой миллионов людей не только в нашей стране, но и во всем мире.Мужество и отвага, боевой опыт и истинный патриотизм служения Отчизне воинов-афганцев востребованы и сегодня, спустя 30 лет. Ваша самоотверженность и героизм являются образцовым примером для воспитания подрастающего поколения молодежи.Светлая память тем, чья жизнь безвременно оборвалась в боях!Здоровья и счастья тем, кто сегодня с нами!Мира и согласия вам и вашим семьям!»